Reobren la piscina de Masquefa després de tancar per una defecació accidental

La piscina de Masquefa ha reobert després de romandre tancada durant les primeres hores d’aquest dilluns, 18 d’agost, com a conseqüència de la presència d’excrements a l’aigua. Mentre es realitzin les tasques per tornar a garantir la salubritat i higiene de l’aigua, la piscina gran estarà tancada, tot i que l’accés a la piscina petita, el bar i a la zona de gespa es manté obert.
Segons ha pogut saber La Veu de l’Anoia a través de fonts de l’ajuntament masquefí, es tracta d’una situació accidental, i no pas del famós repte viral que porta tot l’estiu provocant problemes amb defecacions intencionades en piscines d’arreu de Catalunya.