18 d'agost de 2025

Reobren la piscina de Masquefa després de tancar per una defecació accidental

Imatge: Ajuntament de Masquefa /Instagram

La piscina de Masquefa ha reobert després de romandre tancada durant les primeres hores d’aquest dilluns, 18 d’agost, com a conseqüència de la presència d’excrements a l’aigua. Mentre es realitzin les tasques per tornar a garantir la salubritat i higiene de l’aigua, la piscina gran estarà tancada, tot i que l’accés a la piscina petita, el bar i a la zona de gespa es manté obert.

Segons ha pogut saber La Veu de l’Anoia a través de fonts de l’ajuntament masquefí, es tracta d’una situació accidental, i no pas del famós repte viral que porta tot l’estiu provocant problemes amb defecacions intencionades en piscines d’arreu de Catalunya.

