Suprimits els contenidors soterrats a diferents llocs del nucli urbà de Montbui

Durant els darrers dies s’estan realitzant tasques per suprimir els contenidors soterrats a tres punts del Nucli Urbà montbuienc.
Les actuacions es concentren al carrer de l’Aigua (a l’alçada de carretera de Valls, 6), a la carretera de Valls, 14 i a la carretera de Valls, 47-49.
La supressió d’aquests contenidors soterrats ha comportat la col·locació de contenidors de recollida provisionals en dues de les tres zones (al carrer de l’Aigua i també a la travessia de La Tossa, en substitució dels contenidors de carretera de Valls, 47-49).
La supressió dels contenidors soterrats de Carretera de Valls, 14, ha comportat la creació d’una nova ubicació dels contenidors, que ara estan ubicats a l’inici del carrer Maure Mercader.