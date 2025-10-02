Un article de
Redacció

2 d'octubre de 2025

Suprimits els contenidors soterrats a diferents llocs del nucli urbà de Montbui

Un article de

Durant els darrers dies s’estan realitzant tasques per suprimir els contenidors soterrats a tres punts del Nucli Urbà montbuienc.

Les actuacions es concentren al carrer de l’Aigua (a l’alçada de carretera de Valls, 6), a la carretera de Valls, 14 i a la carretera de Valls, 47-49.

La supressió d’aquests contenidors soterrats ha comportat la col·locació de contenidors de recollida provisionals en dues de les tres zones (al carrer de l’Aigua i també a la travessia de La Tossa, en substitució dels contenidors de carretera de Valls, 47-49).

La supressió dels contenidors soterrats de Carretera de Valls, 14, ha comportat la creació d’una nova ubicació dels contenidors, que ara estan ubicats a l’inici del carrer Maure Mercader.

