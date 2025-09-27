Sònia Pérez i Assumpta Espinagosa: “El càncer de mama metastàtic existeix i necessitem que se’n parli”

Una conversa entre amigues va ser l’espurna. Sònia Pérez, pacient de càncer de mama metastàtic, i Assumpta Espinagosa, infermera gestora de la Unitat de Mama de l’Hospital Universitari d’Igualada, fa anys que treballen plegades en petites iniciatives solidàries. “Hem fet classes de zumba, tallers, paradetes solidàries… però l’any passat ens vam llançar a fer alguna cosa més gran”, recorda l’Assumpta.
El resultat va sorprendre-les: més de 350 persones i 5.783 euros recaptats a la primera edició del Tardeo benèfic, destinats íntegrament a l’Associació Càncer de Mama Metastàsic (AECMM) i a millores per a les pacients amb càncer de mama de l’hospital igualadí.
“Teníem por que vingués poca gent”, admet la Sònia. “Però la resposta de la ciutadania i de les empreses va ser espectacular.”
Una malaltia encara molt desconeguda
L’objectiu és clar: fer visible el càncer de mama metastàtic. “Quan vaig tenir el primer càncer, el 2012, ni sabia que existia el càncer de mama metastàtic”, explica la Sònia. “Quan entres en aquest diagnòstic veus que no té cura i que tot depèn de la investigació.”
L’Assumpta afegeix: “Abans, càncer de mama metastàtic era sinònim de mort. Ara, gràcies a la recerca i als tractaments personalitzats, hi ha pacients que poden viure molts anys. La nostra lluita és cronificar la malaltia perquè es pugui conviure amb ella.”
La Sònia ho exemplifica amb el seu cas: “Vaig començar amb pegats de fentanil i ara no prenc ni un ibuprofèn. Els assaigs clínics i la medicació personalitzada m’han donat qualitat de vida.” I hi afegeix: “Trobar fons de finançament alternatius permet seguir investigant per millorar el pronòstic, però també la qualitat de vida de les pacients que convivim amb aquesta malaltia.”
El valor de la col·laboració
Sense el teixit social i empresarial, el Tardeo no seria possible. “Hi ha empreses que fan donacions anònimes, d’altres aporten menjar, begudes o material. Cada gest compta, gran o petit”, destaca l’Assumpta.
No és fàcil, explica la Sònia: “Ens hem trobat amb moltes empreses que ja tenen fons reservats per a grans entitats, però a vegades no es tracta només de diners, sinó d’ajudar-nos a donar visibilitat.”
Festa i solidaritat van de la mà
La segona edició del Tardeo benèfic arriba el dissabte 11 d’octubre, de 19 a 24 h, a La Nau del Rec, amb Víctor Murga Trio, el cantant Julian Santos i el DJ Javi Mancebo, servei de bar i un ambient que promet repetir èxit.
L’entrada costa 10 euros (només en efectiu) i tota la recaptació es destinarà a l’AECMM i a la Unitat d’Oncologia de l’Hospital Universitari d’Igualada.
“És com una festa d’aniversari on tothom s’ho passa bé i, a més, ajuda a investigar i a millorar el dia a dia de les pacients”, resumeix la Sònia. “Volem que la gent vingui, que s’ho passi bé, que conegui gent i, si pot, que faci una aportació. Amb 10 euros ja estàs ajudant”, anima l’Assumpta.
Una Fila Zero per a les persones que no hi puguin assistir
Per a qui no pugui assistir-hi, l’organització ha habilitat una Fila Zero a través d’una web solidària.
Hi podeu accedir directament escanejant el codi QR:
I què esperen del proper Tardeo?
Amb la mirada posada en el futur, l’Assumpta i la Sònia no es fixen xifres: “No tenim un objectiu numèric. Si aconseguim el mateix que l’any passat, fantàstic; si és menys, també. L’important és que la gent en parli i que la malaltia no sigui invisible”, conclou l’Assumpta.
Informació pràctica
- Dissabte 11 d’octubre – 19 a 24 h
- La Nau del Rec, Igualada
- Entrada: 10 € (efectiu)
- Fila Zero: donacions en línia escanejant el codi QR
- Contacte: instagram @tardeoigualada25