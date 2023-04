Som Canvi, + Poble, nova candidatura a l’alcaldia de Jorba encapçalada per Romina Gabarró

Dijous de la setmana passada es va presentar a la sala del Cafè del poble una nova candidatura a l’alcaldia de Jorba, formada per 10 persones provinents de diferents àmbits professionals i socials, de diferents edats i veïns dels diferents nuclis del municipi, Som Canvi, + Poble!.

És una candidatura formada per persones que no provenen de cap partit polític, amb un objectiu COMÚ i ÚNIC: fer de Jorba un municipi per a tothom.

No militar en cap partit polític, dóna llibertat a la nova candidatura a prendre les decisions des de Jorba i per a Jorba.

En el transcurs de la presentació la candidata a l’alcaldia, Romina Gabarró, va explicar les 4 línies estratègiques de la seva candidatura i va presentar la resta dels membres que formen equip amb ella.

Romina, nascuda a Jorba, és una emprenedora i empresària que viu i treballa al municipi i que aposta per un projecte de canvi i renovació al municipi. Una transformació basada en 4 pilars: proximitat i foment de la participació ciutadana, excel·lència en la gestió, model de poble sostenible i dinamització de l’activitat del poble, i sense perdre de vista una nova manera de fer les coses: actitud positiva, treball en equip, ètica i transparència.

L’equip té la determinació, la formació i l’experiència adquirida en diferents àmbits perquè en pocs anys Jorba sigui el municipi que volen tots els que hi viuen, veïns i veïnes.

A partir d’avui, la nova candidatura, anirà obrint espais de trobades amb els veïns i veïnes per tal d’escoltar les necessitats i poder-les incloure totes en el programa electoral.