“Sóc el Germà Major més jove de tota la història de la Cofradía perquè vull acostar la passió a les noves generacions”

Entrevista a Tomás Márquez i Ana García, membres de la Cofradía de Fàtima

La Cofradía Jesús Nazareno María Santísima de los Dolores y Santo Entierro és una icona del barri de Fàtima i durant els dies de Setmana Santa els carrers del barri igualadí viuen amb intensitat la coneguda “Processó de Fàtima”. Els seus orígens es remunten a una petita marxa que es va dur a terme l’any 1991 amb un Via Crucis. Amb l’èxit de l’esdeveniment, es va impulsar el que ara coneixem com la Cofradía de Fàtima, amb arrels molt andaluses, ja que els primers membres i fundadors van néixer a Màlaga, Jaén o Còrdova. Amb l’èxit de la primera desfilada, en 1992, es van encarregar a un escultor d’Olot les imatges que ara formen part de la confraria: el Jesús Nazareno Santo Cristo, el Resucitado, el Yaciente i María Santísima de los Dolores. L’Ajuntament d’Igualada d’aquells anys es va encarregar de fer els trons (materials on es col·loquen les imatges). Tot i l’agraïment per part de la confraria, uns anys més tard els trons es van substituir per uns menys pesats i moderns. Aquesta Setmana Santa, trenta-tres anys després de la primera processó, parlem amb Tomás Márquez (T), l’actual Germà Major de la Confraria, i el més jove de tota la història; i amb Ana Garcia (A), una de les primeres ajudants de la confraria que durant aquests trenta anys ha col·laborat desinteressadament.

Tomás, com vas arribar a ser el Germà Major?

T: Sempre dic que no caminava i ja formava part de la Confradía. El meu pare, Tomás, va ser un dels primers fundadors i amb ell he compartit la passió per la processó i per Fàtima. Quan era petit, desitjava que fos Setmana Santa per venir i ajudar els grans a preparar-ho tot. He crescut i he après amb tots els membres de la confraria, i molts ja no hi són.

L’antic Germà Major, Miguel García, va morir a mitjans del seu mandat, la Junta va proposar la meva candidatura i vaig sortir escollit. Un cop finalitzar el mandat, vaig voler presentar-me, i aquí seguim.

Quin motiu t’impulsa a ser Germà Major?

La voluntat de voler fer créixer la Cofradía i no deixar que es perdin les tradicions. Crec que hi ha molta gent jove a la qual li agrada la processó, però per por o vergonya no fan el pas per participar. Penso que veient la figura d’un Germà Major jove -que normalment és un perfil de jubilat-, els pot animar a formar part d’això. Considero que és una manera de trencar amb els estereotips que la Cofradía és un espai de gent gran, fosc o avorrit. El meu objectiu és obrir la processó de Fàtima a la comarca i aconseguir que la gent jove s’impliqui més. Són temps de canvis, de pensar, de noves il·lusions i àdhuc d’il·lusions renovades. Els temps canvien, però la fe en Déu no pot apagar-se mai.

També formes part de la Banda de Música de Fàtima.

T: Sí! Sempre m’havia agradat la música, però mai havia fet el pas. Ara, porto la corneta i és una gran passió. Durant la processó acompanyo a la banda i confio en el meu equip de Cofradía que va controlant la marxa.

Quines ajudes econòmiques rep la Cofradía?

T: El gran suport sense dubte és la gent de Fàtima i l’església del barri, concretament els Pares Josefins, missioners que van per tot el món ajudant a les esglésies. Un d’ells, va ser el Pare Polo que només tènia trenta-quatre anys i va aportar molta vitalitat al barri. Ara, amb nosaltres s’ha quedat el pare Alejandro, i també estem molt contents amb la seva tasca. En el cas de l’Ajuntament d’Igualada, sí que ens ajuda i rebem una subvenció, però som nosaltres els que hem d’anar darrere d’ells. D’altra banda, també hi ha els socis (ara uns 200). Per desgràcia, la covid es va emportar a molts fatimenys d’edat avançada que formaven part de germanor. Òbviament, també comptem amb la col·laboració de totes les persones que ens segueixen i aporten el que poden. Durant l’any, fem activitats per recaptar beneficis com ara el Fàtima Té Salsa, vendre loteria, col·laborar a esdeveniments del barri…

Com s’organitza la vostra processó?

A: Tot comença amb el Cabildo, una subhasta dels càrrecs que hi ha en la processó. També es repassa l’estat dels comptes, els membres de la confraria i les donacions. Els dies previs a la processó són els de més feina. Es preparen els trons, s’organitza a les persones que sortiran, es netegen les imatges, s’armen els estendards… Per sort, ara tenim molta ajuda de gent jove i amb més disponibilitat. Abans, es preparava tot en 24 hores!

Quants processaran?

A: Depèn de l’any, però podem superar les 120 o 150 persones. Els costaleros ja són 48 (entre el tro de la Verge i el del Crist), els músics, els penitents, les mantilleres, els acompanyants, l’Àngel, la Maria Magdalena, el Campanillero, els portadors dels Estatus, els fèretres…

La Banda de Fàtima és també una part fonamental de la processó.

T: Sí, i també forma part de la Confraria. En els seus inicis, havíem arribat a tenir 70 músics. Després, com passa amb tot, la gent creix, fa altres coses i la banda es va quedar sense membres. Durant uns anys acudia a la processó la Banda de Música d’Igualada. Farà uns deu anys que es va tornar a crear la Banda de Música de Fàtima amb la gent més jove que havia format part de la primera. Estem molt contents i fem moltes actuacions.

A i T: Des de la Cofradía agraïm a totes les persones que cada any s’acosten a veure’ns. També a tots aquells que col·laboren. Volem animar a la gent a formar part de la nostra germanor, sigui quina sigui la seva procedència o edat. Sempre estem amb els braços oberts per a tothom. Aquesta Setmana Santa 2023, és la primera que podem fer amb normalitat després de la covid i l’esperem amb moltes ganes i il·lusió.

Tot a punt per a viure la passió de Setmana Santa a Fàtima

Programa d’actes

Dijous Sant. 21:00h. Solemne Processó amb les imatges de Jesús Nazareno i María Santísima de los Dolores.

Divendres Sant. 21:00h. Solemne Processó amb les imatges del Santo Entierro y María Santísima de los Dolores.

Diumenge de Pasqua. 12:00h. Processó de Jesús Resucitado.

Totes les processons sortiran de la parròquia de Nostra Senyora de Fàtima i aniran acompanyades de la banda de cornetes i tambors de la confraria.

“Ritus de Passió”

El Centre Cívic de Fàtima i la Cofradía, organitzen el concurs 22è Ritus de Passió. L’exposició serà del 30 de maig al 23 de juny, i el mateix dia 30 s’inaugurarà, amb lliurament de premis a les 19:00 h.

També es convoca el IV Concurs Fotogràfic “Ritus de Passió a Fàtima” a les xarxes socials 2023. Aquest any hi ha un premi especial per als residents del barri de Fàtima que participin en qualsevol modalitat.

Consultar bases: web de l’Ajuntament d’Igualada, xarxes socials i Centre Cívic de Fàtima.