Ses Majestats els Reis d’Orient visitaran la comarca per portar màgia i il·lusió a tots els infants

Ses Majestats els Reis d’Orient tornaran a visitar la comarca de l’Anoia durant la nit més màgica de l’any, avui divendres 5 de gener de 2024.

Melcior, Gaspar, Baltasar i els seus patges, arribaren carregats d’il·lusió i de regals per fer feliços a tots els infants anoiencs, i també als adults.

Cada municipi de l’Anoia té les seves tradicions per a rebre a Ses Majestats els Reis d’Orient i gaudir de la Nit de Reis, a Santa Margarida de Montbui, per exemple, els Reis arriben des de lluny en globus, però fins a La Pobla de Claramunt s’acosten en tren on els infants els esperen amb fanalets; a Calaf arribaran a peu…

Tot i que hi ha cert neguit a causa de la predicció meteorològica que ha anunciat pluges durant el dia i la nit d’avui, les comissions, ajuntaments, entitats, i voluntaris han treballat de valent per fer d’aquesta nit una jornada inoblidable.

A continuació et detallem com serà la nit de Reis i els horaris de les Cavalcades Reials a diferents municipis de l’Anoia.

CALAF

Melcior, Gaspar, Baltasar i els seus patges, arribaran a la plaça Gran, al voltant de les 6 de la tarda. Seguidament, entraran a l’església per a oferir els seus presents al nen Jesús i seran rebuts pels membres del consistori calafí, acompanyats de l’Escola de Música i el Consell d’Infants. La cavalcada farà el següent recorregut: avda de la Pau, passeig Sta. Calamanda, avda. Josep Miró, raval de Sant Jaume i plaça dels Arbres, des d’on els patges iniciaran el repartiment de regals.

Tal com s’ha fet en els darrers anys, la cavalcada serà retransmesa en directe pel canal de Youtube de l’Ajuntament de Calaf.

CASTELLOLÍ

Els Reis Mags d’Orient arribaran a Castellolí amb la tradicional entrada a les 19:00h. Les families podran esperar a Ses Majestats a la baixada dels Pinyerets.

ELS PRATS DE REI

Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran al poble a 18:30h. Els infants els esperaran amb els fanalets que van fer durant un taller aquests dies de vacances de Nadal.

HOSTALETS DE PIEROLA

L’arribada de SSMM per repartir il·lusió i regals a Hostalets serà a partir de les 18:00h als carrers del nucli. Els Reis Mags faran una parada final i recepció a les carpes situades a la plaça Cal Figueres.

JORBA

A Jorba la Cavalcada de Ses Majestats començarà a les 19:30h a la plaça 11 de setembre i contiuarà fins l’av. Canaletes, el carrer del Call fins a l’Esglèsia.

LA POBLA DE CLARAMUNT

Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran al poble a les 18:30h des de l’Estació de tren.

LA TORRE DE CLARAMUNT

La Cavalcada de Reis a la Torre també farà parada als barris veïns. A les Pinedes d’Armengol Ses Majestats arribaran a les 18:00h (plaça de l’Univers). A les 19:00h visitaran Vilanova d’Espoia (plaça de l’Església); i finalment, a les 20:00h els Reis Mags arribaran a la plaça de l’Ajuntament de la Torre des d’on oferiran unes paraules al públic des del balcó del consistori.

MASQUEFA I LA BEGUDA

A Masquefa la rebuda de Ses Majestats els Reis d’Orient tindrà lloc a l’avinguda Catalunya (davant del CTC), a les 18:30h, amb un petit espectacle de llum i pirotècnia i on l’alcalde farà entrega de la Clau de la Vila. La Cavalcada seguirà l’itinerari següent: carrer Rogelio Rojo, avinguda de La Línia, carrer Doctor Rotllant, carrer Font de la Malesa, carrer Serralet i carrer Crehueta. En aquest punt, els Reis d’Orient baixaran de les carrosses per fer l’adoració a la parròquia i, en acabar, s’adreçaran a la Fàbrica Rogelio Rojo des d’on començaran a repartir regals. La Beguda Alta també s’engalanarà un any més per donar la benvinguda a Ses Majestats els Reis d’Orient. En aquest cas, l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar està prevista a les 18h a la cantonada de la carretera amb el carrer de l’Estació, des d’on començarà un recorregut que portarà els Reis d’Orient fins a l’Església i l’Envelat.

ÒDENA

Els Reis Mags d’Orient arribaran a Òdena per la carretera de Can Macià, al nucli, i pel carrer Lleida, al Pla d’Òdena, a les 19:00h.

Al nucli d’Òdena, després d’un recorregut pels carrers principals tindrà lloc a la plaça Major, la recepció oficial de SSMM els Reis d’Orient, on l’alcalde farà l’entrega de la clau del municipi a SSMM els Reis d’Orient

Pel que fa a la comitiva del Pla d’Òdena, la Cavalcada es farà tota seguida des del carrer Lleida fins al barri Sant Pere, on a la plaça de Sant Pere l’alcalde rebrà als Reis Mags; en acabar, començarà el repartiment de regals per tot el barri.

PIERA

Vila de Piera celebra enguany la 83a Cavalcada de Reis. Els Reis arribaran per la carretera dels Hostalets de Pierola i iniciaran el seu recorregut a les 18:30h a la plaça de la Generalitat. La Cavalcada continuarà pels carrers principals de Piera fins a la plaça de l’Ajuntament, on Ses Majestats faran una aturada per pronunciar el seu missatge i fer la tradicional adoració al nen Jesús.

Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran també al Bedorc a partir de les 21:00h.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Com marca la tradició, dels reis de la il·lusió, Melcior, Gaspar i Baltasar, arribaran a Montbui en globus a les 18:00h a la Plaça Catalunya. La Cavalcada s’iniciarà davant de Mont-Àgora; i continuarà pel carrer La Mercè; carrer del Pont; Bulevard sencer i carretera de Valls fins a la rotonda de l’olivera i finalització a Passeig Espanya de Vistalegre.

Pel que fa al Nucli Antic, Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a les 19:45h fent un recorregut pels carrers del poble fins a l’Església Parroquial de

Santa Margarida.

SANT MARTÍ DE TOUS

Reis Mags d’Orient arribaran a Tous a les 18:30h a la plaça de Fàtima.

VILANOVA DEL CAMÍ

La Cavalcada de SS.MM els Reis d’Orient iniciarà el seu trajecte a les 18:30h des del carrer Sant Lluís, el primer tram serà sense música, per tal que els nens i nenes amb (TEA) puguin gaudir-ne plenament. El recorregut continuarà pels carrers Verge de Montserrat, Santa Llúcia i plaça del Mercat on tindrà lloc la recepció oficial. Després la Cavalcada passarà pel carrer Major, plaça Major, carrer dels Miquelets, de la Font, Migdia, Quadres, Major, Rafael Casanovas, Anselm Clavé i que acabarà al carrer de la Indústria.

