Localitzen un segon cos a Sant Quintí de Mediona que podria ser el del pare del menor masquefí trobat sense vida el diumenge

Els Bombers de la Generalitat han intensificat la recerca d’una de les dues persones que van desaparèixer ahir diumenge, després que la crescuda d’una riera a Mediona arrosegués el cotxe en què viatjaven. Aquest dilluns al migdia els bombers han trobat un segon cos, pendent d’identificació, que es podria correspondre amb la persona que busquen des d’ahir.
Diumenge al vespre es va localitzar el cos sense vida d’un dels desapareguts, un menor d’edat, a Sant Pere de Riudebitlles. Es creu que la persona desapareguda seria el pare del menor, segons van explicar ahir els serveis d’emergència i la Consellera d’Interior Nuria Parlón.
Segons ha explicat en un comunicat l’Ajuntament de Masquefa, la víctima menor d’edat era un jove veí del municipi anoienc. El consistori masquefí ha decretat dos dies de dol al municipi. En el moment de l’accident les dues persones passaven en cotxe per una riera d’una urbanització de Mediona, on van succeir els fets.
La recerca ha durat tota la nit i s’ha mantingut fins al migdia del dilluns
Els treballs no s’han aturat durant tota la nit de diumenge, i aquest matí s’han incorporat un helicòpter i els busos per pentinar els 6 quilòmetres ja inspeccionats i uns 11 més fins arribar al riu Anoia, a l’alçada de Sant Sadurní. L’excepcionalitat de la crescuda de la riera va fer que passés d’anar seca a arribar a una alçada de tres metres.
Durant tota la nit i matinada, els Bombers han realitzat la cerca de la segona persona desapareguda, una recerca intensiva en diversos sectors entre l’últim punt d’albirament, indret on la riuada va arrossegar el turisme, i Sant Pere de Ribes. Han establert diversos sectors de treball en els 6km de recerca intensiva que han treballat amb una vuitantena d’efectius, amb el suport del GRAE Subaquàtic i de Muntanya, el GRCR, la unitat de drons i el Grup Operatiu de Suport (GROS), coordinats des de la Unitat de Comandament Mitjana ubicada al pavelló de Sant Quintí de Mediona.