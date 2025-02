Santa Maria clou el 75è aniversari de la concessió del títol de basílica posant de relleu el valor del seu patrimoni

Diumenge passat, la parròquia de Santa Maria va posar punt final al cicle de celebracions pel 75è aniversari de la concessió del títol de basílica amb un acte especial que va reunir cultura, història i música. L’esdeveniment va comptar amb una nodrida participació de fidels i amants del patrimoni igualadí, que van omplir la nau central per viure una tarda molt enriquidora.

L’acte va començar amb una conferència a càrrec de Pau Llacuna i Ortínez, sota el títol “Els valors artístics de Santa Maria d’Igualada. Un viatge visual per l’arquitectura, la pintura, l’escultura i la música”. Llacuna va oferir un recorregut detallat pel patrimoni cultural del temple, iniciant per l’arquitectura imponent de l’edifici i avançant pels seus elements decoratius més significatius, com els altars laterals i el majestuós altar del Sant Crist. La seva exposició combinava explicacions profundes i molt detallades amb imatges projectades en gran forma.

Un dels moments més destacats de la conferència va ser la descripció del retaule barroc, on Llacuna va comparar l’obra actual amb la que es va perdre durant la Guerra Civil. Per afegir-hi més força, les llums de Santa Maria es van apagar, i un focus es desplaçava per destacar els detalls concrets del que es descrivia, creant una atmosfera íntima i immersiva.

Després de la intervenció de Pau Llacuna, el públic va gaudir de l’estrena de la peça musical composta per Carles Prat Vives: “Fantasia instrumental sobre els motius: Sonet del Sant Crist d’Igualada, Mil·lenari de Santa Maria d’Igualada, Goigs de Sant Bartomeu i Himne a Santa Maria d’Igualada”. Aquesta composició per a guitarra, arpa, violoncel i violí es va interpretar magistralment per Pol Berlinches (violí), Anna Enrich (guitarra), Mateu Bauçà (arpa), Adriana Alzina (violoncel) i el mateix Carles Prat a l’orgue. El simbolisme dels instruments va ser especialment destacable, ja que són els mateixos que toquen els àngels representats al retaule barroc. La peça, plena de matisos, es va regalar al públic dues vegades.

Finalment, Mn. Xavier Bisbal va cloure els actes dels 75è. aniversari amb unes paraules sentides, on va reivindicar la basílica de Santa Maria com el principal patrimoni cultural de la comarca i fent una crida a cuidar-lo i estimar-lo com es mereix.