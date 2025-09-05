Sant Genís celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major

Aquest cap de setmana el nucli jorbenc de Sant Genís es troba immers en la seva festa grossa, amb una munió d’activitats per a totes les edats i públics.
Avui divendres a les 20 h, hi haurà la Cercavila de Festa Major des de l’església fins al cafè del poble amb el bestiari i tabalers del poble. Tot seguit, a les 21 h, hi haurà l’Arengada Popular amb pa amb tomàquet, raïm i sangria. La nit de divendres la tancarà el Bingo Popular amb premis gentilesa dels col·laboradors.
Dissabte 6 de setembre a les 10h del matí hi haurà una excursió fins a la Bandera, amb sortida des del Cafè del poble. A dos quarts de dotze del migdia, hi haurà jocs de taula, i ja a les 12h serà el torn del tradicional repic de campanes de l’església. A les sis de la tarda amb una entrada de 3 euros -gratuït per als socis del Centre Agrícola de Sant Genís-, hi haurà l’Espectacle al carrer El meu amic Brutus; tot seguit hi haurà xocolata desfeta per a tothom.
A les 8 del vespre serà el torn del Correfoc i Castells de Foc pels carrers del poble de la mà de Mal Llamp; els infants que ho vulguin, podran portar capes de dimoni que facilitarà l’organització. A les 9 de la nit hi haurà Food Trucks a davant del cafè, un concert de versions de la mà del grup Suburbia, i ja per acabar, tancarà la nit el Pd Dume amb Fes-talasala.
Diumenge clouran les activitats de la Festa Major, començant a les 10 del matí amb un campionat de Bitlles Catalanes per equips; les inscripcions seran a partir de les 9h, i tindran un preu de cinc euros per persona. A les 10h, hi haurà el Festival de pintura ràpida per a totes les edats (el límit per entregar pintures serà a la una del migdia). A les 12h, hi haurà Missa de Festa Major a l’església i es cantaran els Goigs de Sant Genís; a les 13 h hi haurà ballada de sardanes de la mà del Quintet de Cobla Terres de Marca, i tot seguit hi haurà la gran subhasta de les pintures guanyadores de la categoria adults. Mentrestant hi haurà vermut de Festa Major.
Ja a la tarda, a les 18h, hi haurà jocs per a la canalla (i no tant canalla) al carrer Major sota l’eix “La missió impossible dels elements”. Cal portar tovallola i roba de recanvi. A partir de dos quarts de set de la tarda hi haurà tertúlia amb Tast de Ratafies, seguit a les nou de la nit amb el concert del grup Dostoivesky a davant del cafè, mentre se sopa el tradicional entrepà del cafè de Sant Genís.