Un San Mauro amb mala fortuna cau a casa contra el Valls (1-3)

Resultats del Partit
San Mauro,U.D. vs Valls U.E.
Lliga Elit
La UD San Mauro va perdre 1-3 contra la UE Valls en la quarta jornada de la Lliga Elit 2025-26, en un partit marcat per dos gols en pròpia dels montbuiencs.
El partit va començar amb un gol en pròpia porteria de Lluc Maymó al minut 6, després d’una jugada a pilota aturada que va generar el caos a l’àrea maurista, posant el 0-1 favorable als vallencs. La reacció de l’equip montbuienc va ser ràpida. Tres minuts després d’encaixar el primer gol, el San Mauro empatava el partit gràcies a Gerard Marquillas. Els mauristes tenien més control del joc, però la primera part va acabar sense gols legals, ja que els grocs van veure com els anul·laven una jugada que havia acabat al fons de la xarxa.
A la segona meitat, un altre gol en pròpia del San Mauro en els primers minuts va desequilibrar el marcador. Masegosa va acabar introduint la pilota a la seva porteria intentant contrarrestar una jugada d’atac dels de l’Alt Camp. Al minut 77, el Valls va fer l’1-3 definitiu al marcador, tot i que els mauristes no es van rendir fins el final.
Amb aquest resultat, el San Mauro és onzè a la classificació de la Lliga Elit amb 4 punts. El proper partit dels montbuiencs serà contra el FC Vilafranca, el diumenge 19 d’octubre en terres penedesenques. L’equip vilafranquí comparteix amb l’Horta la cua de la classificació.