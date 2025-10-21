El San Mauro es queda a tocar dels tres punts davant l’empat ‘in extremis’ del Vilafranca (2-2)

Resultats del Partit
Vilafranca,F.C. vs San Mauro,U.D.
Lliga Elit
La UD San Mauro va empatar 2-2 a casa del FC Vilafranca, en un partit que els locals van igualar el marcador en el darrer sospir. El resultat deixa als montbuiencs en onzena posició a la classificació de la Lliga Elit, després de complir-se les cinc primeres jornades.
Els vilafranquins van tenir dues clares oportunitats al principi del partit, però la fortuna va somriure a l’equip de Montbui. Ara bé, els mauristes van colpejar primer als 28 minuts de partit, quan Gerard Marquillas va rematar un córner al fons de la porteria vilafranquina.
A poc més de cinc minuts per al descans, però, l’exjugador del San Mauro, Sergi Escofet, va fer l’1-1. Amb aquest empat es va arribar a la mitja part.
A la represa, el San Mauro va tornar a voler el protagonisme, amb recompensa quatre minuts després de començar. En aquest cas, el gol va ser obra de Lluc Maymó, culminant una bona jugada individual dins de l’àrea. Amb el pas dels minuts, els vilafranquins van augmentar els seus atacs sobre la porteria montbuienca, fins que, ja en el temps afegit, el CF Vilafranca va aconseguir l’empat en l’últim sospir.
El partit dels montbuiencs, tot i el resultat final amb l’empat vilafranquí en els darrers instants, va tenir un bon nivell global de joc. Amb 5 punts a la taula classificatòria, el San Mauro rebrà al Pobla de Mafumet el dissabte a les 16:05h al municipal de Santa Margarida de Montbui.