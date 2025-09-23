El San Mauro comença la temporada amb bon peu guanyant a domicili a l’Horta (2-3)

Resultats del Partit
Horta,U.AT. vs San Mauro,U.D.
Lliga Elit
La UD San Mauro es va imposar a domicili per 2-3 a l’Horta en la primera jornada de la Lliga Elit. L’inici de la temporada 2025-2026 per als grocs va començar a la ciutat de Barcelona, en un partit on el marcador se’ls va posar de cara a la primera part.
Poc abans de complir-se la mitja hora de joc, Marc Gulias va marcar el 0-1. Tot i que els locals van tenir una opció clara per a empatar, en 10 minuts Pol Romeu va ampliar l’avantatge maurista en un camp que no és pas senzill. La primera part va acabar amb un 0-2 favorable als de Santa Margarida de Montbui.
A la represa, i després de dos ensurts per part dels locals, un gol en pròpia de l’Horta va establir un 0-3 que posava ja una distància important per als grocs. Al minut 70, l’Horta va fer l’1-3, després d’una centrada refusada pel porter Caleb que va acabar als peus d’un jugador barceloní.
Ja al temps afegit, l’Horta va escurçar distàncies amb el 2-3, però el San Mauro va ser capaç de fer valer l’avantatge i emportar-se 3 punts d’un camp complicat, on la temporada passada va empatar a 0.
El proper partit de la UD San Mauro, ara segon a la classificació, serà el 28 de setembre, a les 17h, al municipal de Santa Margarida de Montbui. El rival dels grocs serà el Manlleu.