El San Mauro cau per la mínima al camp del Ciudad Cooperativa de Sant Boi (1-0)

Resultats del Partit
Ciudad Cooperativa,C.F. vs San Mauro,U.D.
Lliga Elit
La UD San Mauro va perdre a casa del CF Ciudad Cooperativa de Sant Boi per 1-0, en un duel contra un dels equips nouvinguts a la Lliga Elit que està mostrant-se més sòlid en aquest inici de la temporada.
Tot i que els locals van saber controlar les arribades de l’equip montbuienc, el San Mauro no renunciava a seguir atacant. Al minut 38 de la primera part, però, una centrada lateral del conjunt del Baix Llobregat va acabar en el que acabaria sent l’únic gol del partit.
La segona part va acabar sense gols, deixant el marcador en un 1-0 que deixa al San Mauro en cinquena posició de la classificació de la Lliga Elit, amb 4 punts. El proper partit dels montbuiencs serà contra la Unió Esportiva Valls, el proper diumenge a les 17h al municipal de Santa Margarida de Montbui.