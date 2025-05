Rubió es prepara per celebrar la seva Festa Major del 30 de maig a l’1 de juny de 2025

Rubió es vestirà de festa els dies 30, 31 de maig i 1 de juny de 2025 per celebrar la seva Festa Major, amb un cap de setmana ple d’activitats per a totes les edats i gustos.

La festa començarà divendres 30 a les 9 del vespre amb un concert a la fresca amb Els Músics del Parc i on els assistents podran gaudir a més de la música, de beguda i menjar.

El dissabte al matí s’organitzarà una sortida per identificar plantes remeieres, on es recomana als participants portar cistell, mòbil o càmera de fotos, tisores, guants, llibreta, aigua i calçat còmode.

A la tarda, la plaça de l’Ajuntament s’omplirà d’activitats per als més petits, amb inflables, passejades amb ponis i una xocolatada popular. Seguidament, Tanaka Teatre presentarà l’espectacle “El Peix Irisat”.

La jornada continuarà amb el XIII Concurs de trencar ametlles, obert a participants de totes les edats. I per finalitzar el dia, hi haurà sopar de festa amb un bingo solidari amb l’ADF de Rubió i màgia amb el Màgic Pol.

El darrer dia de festa, diumenge, començarà amb un mercat d’artesans a la plaça de l’Ajuntament, on també es realitzarà un taller floral a càrrec d’Efecto Floral i se celebrarà la 10a Trobada de xapes de cava.

A les 10:30 h, la Coral Merlet oferirà un concert a l’Església de Santa Maria de Rubió, i a les 11h, la mateixa coral cantarà la Santa Missa de Festa Major, dedicada a tots els difunts del poble. A la sortida de la missa, es repartirà el pa beneït gentilesa de la família de Cal Traguetes i rep la coca la família de Can Gabarró.

Al punt del migdia, els Falcons de Barcelona actuaran a la plaça de l’Ajuntament, i a continuació es farà el lliurament de premis del concurs de fotografia.

La Festa Major clourà a la tarda amb un concert excepcional de Commemoració del 500 aniversari de G.P. Palestrina a càrrec del Cor Francesc Valls a l’Església de Santa Maria.

A més, es promouen durant els dies previs a la Festa Major, un concurs de fotografia amb la temàtica “Paisatges de Rubió des de la finestra”, obert a tothom i amb categories infantil, general i local. Les obres es podran presentar fins al 31 de maig i s’exposaran l’1 de juny. Hi haurà premis en metàl·lic per als guanyadors de cada categoria. També es convoca un concurs de dibuix infantil per a infants de fins a 12 anys. El termini de presentació de les creacions és el diumenge dia 1 a les 12 h i el premi serà un lot de material.

L’Ajuntament de Rubió convida a tothom a participar de la Festa Major i gaudir de les activitats programades.

Programa Festa Major Rubió 2025