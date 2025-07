Rotary Club Igualada fa entrega de 11.000 euros a tres entitats socials de l’Anoia

El Rotary Club Igualada ha fet entrega aquesta setmana dels xecs a les tres entitats de l’Anoia beneficiàries dels concerts solidaris que ha organitzat aquest any. En total, s’han recaptat 11.000 euros, que s’han distribuït de la següent manera: 3.000 euros per a la Fundació Suport de l’Anoia, 3.000 euros per a la Fundació Gandhi, i 5.000 euros per a l’Associació Esclerosi Múltiple Anoia.

El president del Rotary Club Igualada, Josep Lluís Torres, ha destacat que “a Rotary treballem amb la convicció que la solidaritat i el compromís poden transformar vides. Amb aquestes dues iniciatives, reafirmem el nostre compromís amb el territori i amb aquelles entitats que fan una tasca imprescindible cada dia”.

Els diners recaptats corresponen a les entrades venudes i les aportacions a la fila 0 dels dos espectacles benèfics celebrats a l’Ateneu Igualadí: el monòleg de José Corbacho, el passat febrer, i el concert de comèdia musical “Aquellos años 80”, celebrat a l’abril.

El president de la Fundació Suport de l’Anoia, Jordi Camins, ha agraït profundament l’ajuda del Rotary: “Aquesta acció solidària ens permetrà acollir i donar suport a una nova persona, afectada per una malaltia mental, i que no disposa de cap recurs econòmic”.

Per part de la Fundació Gandhi, la presidenta Marta Borrell i el director Jordi Jiménez han explicat que la donació anirà destinada a la construcció d’una sala multisensorial i rehabilitadora per a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment. “Estem molt agraïts per aquesta empenta, que ens ajuda a fer realitat un projecte molt necessari”, han expressat.

El president de la Fundació Esclerosi Múltiple a l’Anoia, Jordi Soler, també ha volgut expressar el seu agraïment: “Aquesta recaptació ens permetrà continuar oferint suport a les persones afectades per l’esclerosi múltiple i els seus familiars. Estem profundament agraïts al Rotary Club Igualada i a totes les persones que han fet possible aquest èxit”. Amb aquesta acció, el Rotary Club Igualada torna a demostrar que la cultura i la solidaritat poden anar de la mà per generar un impacte positiu i tangible en la comunitat.