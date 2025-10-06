Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

6 d'octubre de 2025

Resultats del futbol anoienc del 4 i 5 d’octubre de 2025

Un article de

La Veu de l’Anoia pots consultar tots els resultats del futbol territorial anoienc del cap de setmana del 4 i 5 d’octubre de 2025. Repassa els resultats de la darrera jornada de la lliga 2025-2026 per als equips de l’Anoia.

Tercera RFEF FUTFEM – Jornada 3 – Classificació

Resultats del Partit
Escola Futbol Mataró C.E. A vs C.F. Igualada

Tercera Federació FUTFEM

Escola Futbol Mataró C.E. A
13
C.F. Igualada

Lliga Elit – Jornada 3 – Classificació

Resultats del Partit
Ciudad Cooperativa,C.F. vs San Mauro,U.D.

Lliga Elit

Ciudad Cooperativa,C.F.
10
San Mauro,U.D.

Primera Catalana Grup 2 – Jornada 3 – Classificació

Resultats del Partit
Igualada, C.F. A vs APA Poble Sec, C.E. A

Primera Catalana – Grup 2

Igualada, C.F. A
24
APA Poble Sec, C.E. A

Segona Catalana Grup 4 – Jornada 3 – Classificació

Resultats del Partit
Vilanova Cami, C.F. A vs Fátima, F.C. A

Segona Catalana – Grup 4

Vilanova Cami, C.F. A
12
Fátima, F.C. A

Resultats del Partit
Piera, A.E. A vs Sant Vicenç dels Horts Assoc. Futbol A

Segona Catalana – Grup 4

Piera, A.E. A
30
Sant Vicenç dels Horts Assoc. Futbol A

Segona Catalana Grup 5 – Jornada 3 – Classificació

Resultats del Partit
Capellades,C.F. A vs Vallfogona de Balaguer, C.F. A

Segona Catalana – Grup 5

Capellades,C.F. A
22
Vallfogona de Balaguer, C.F. A

Tercera Catalana Grup 13 – Jornada 3 – Classificació

Resultats del Partit
Cubelles, C.F. B vs Ateneu Igualadí, S.E.F. A

Tercera Catalana – Grup 13

Cubelles, C.F. B
20
Ateneu Igualadí, S.E.F. A

Resultats del Partit
Hostalets de Pierola, C.F. A vs Sant Sadurní, U.E. A

Tercera Catalana – Grup 13

Hostalets de Pierola, C.F. A
12
Sant Sadurní, U.E. A

Tercera Catalana Grup 15 – Jornada 3 – Classificació

Resultats del Partit
Calaf, U.D. A vs Santa Coloma Queralt, U.E. A

Tercera Catalana – Grup 15

Calaf, U.D. A
01
Santa Coloma Queralt, U.E. A

Quarta Catalana – Jornada 3

Resultats Grup 27 – Classificació

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
ComarcaRedacció