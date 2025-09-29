Un article de
Redacció

29 de setembre de 2025

Resultats del futbol anoienc del 27 i 28 de setembre de 2025

La Veu de l’Anoia pots consultar tots els resultats del futbol territorial anoienc del cap de setmana del 27 i 28 de setembre de 2025. Repassa els resultats de la darrera jornada de la lliga 2025-2026 per als equips de l’Anoia.

Tercera RFEF FUTFEM – Jornada 2 – Classificació

Resultats del Partit
C.F. Igualada vs Vic Riuprimer Refo Futbol Club A

Tercera Federació FUTFEM

C.F. IgualadaC.F. Igualada
22
Vic Riuprimer Refo Futbol Club AVic Riuprimer Refo Futbol Club A

Lliga Elit – Jornada 2 – Classificació

Resultats del Partit
San Mauro,U.D. vs Manlleu,A.E.C.

Lliga Elit

San Mauro,U.D.San Mauro,U.D.
00
Manlleu,A.E.C.Manlleu,A.E.C.

Primera Catalana Grup 2 – Jornada 2 – Classificació

Resultats del Partit
Turo Peira, C.C.D. A vs Igualada, C.F. A

Primera Catalana – Grup 2

Turo Peira, C.C.D. ATuro Peira, C.C.D. A
32
Igualada, C.F. AIgualada, C.F. A

Segona Catalana Grup 4 – Jornada 2 – Classificació

Resultats del Partit
Corbera, C.F. A vs Vilanova Cami, C.F. A

Segona Catalana – Grup 4

Corbera, C.F. ACorbera, C.F. A
43
Vilanova Cami, C.F. AVilanova Cami, C.F. A

Resultats del Partit
Berga, C.E. A vs Fátima, F.C. A

Segona Catalana – Grup 4

Berga, C.E. ABerga, C.E. A
52
Fátima, F.C. AFátima, F.C. A

Resultats del Partit
Puigreig, C.E. A vs Piera, A.E. A

Segona Catalana – Grup 4

Puigreig, C.E. APuigreig, C.E. A
20
Piera, A.E. APiera, A.E. A

Segona Catalana Grup 5 – Jornada 2 – Classificació

Resultats del Partit
Sallent, C.E. A vs Capellades,C.F. A

Segona Catalana – Grup 5

Sallent, C.E. ASallent, C.E. A
30
Capellades,C.F. ACapellades,C.F. A

Tercera Catalana Grup 13 – Jornada 2 – Classificació

Resultats del Partit
Ateneu Igualadí, S.E.F. A vs Base Espirall-Les Clotes, C.F. A

Tercera Catalana – Grup 13

Ateneu Igualadí, S.E.F. AAteneu Igualadí, S.E.F. A
64
Base Espirall-Les Clotes, C.F. ABase Espirall-Les Clotes, C.F. A

Resultats del Partit
Sant Pere Molanta, C.F.P. A vs Hostalets de Pierola, C.F. A

Tercera Catalana – Grup 13

Sant Pere Molanta, C.F.P. ASant Pere Molanta, C.F.P. A
102
Hostalets de Pierola, C.F. AHostalets de Pierola, C.F. A

Tercera Catalana Grup 15 – Jornada 2 – Classificació

Resultats del Partit
Organyà, C.F. A vs Calaf, U.D. A

Tercera Catalana – Grup 15

Organyà, C.F. AOrganyà, C.F. A
12
Calaf, U.D. ACalaf, U.D. A

Resultats del Partit
Santa Coloma Queralt, U.E. A vs La Fuliola, C.E. A

Tercera Catalana – Grup 15

Santa Coloma Queralt, U.E. ASanta Coloma Queralt, U.E. A
22
La Fuliola, C.E. ALa Fuliola, C.E. A

Quarta Catalana – Jornada 2

Resultats Grup 27 – Classificació

