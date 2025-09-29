Resultats del futbol anoienc del 27 i 28 de setembre de 2025

A La Veu de l’Anoia pots consultar tots els resultats del futbol territorial anoienc del cap de setmana del 27 i 28 de setembre de 2025. Repassa els resultats de la darrera jornada de la lliga 2025-2026 per als equips de l’Anoia.
Tercera RFEF FUTFEM – Jornada 2 – Classificació
Resultats del Partit
C.F. Igualada vs Vic Riuprimer Refo Futbol Club A
Tercera Federació FUTFEM
Lliga Elit – Jornada 2 – Classificació
Resultats del Partit
San Mauro,U.D. vs Manlleu,A.E.C.
Lliga Elit
Primera Catalana Grup 2 – Jornada 2 – Classificació
Resultats del Partit
Turo Peira, C.C.D. A vs Igualada, C.F. A
Primera Catalana – Grup 2
Segona Catalana Grup 4 – Jornada 2 – Classificació
Resultats del Partit
Corbera, C.F. A vs Vilanova Cami, C.F. A
Segona Catalana – Grup 4
Resultats del Partit
Berga, C.E. A vs Fátima, F.C. A
Segona Catalana – Grup 4
Resultats del Partit
Puigreig, C.E. A vs Piera, A.E. A
Segona Catalana – Grup 4
Segona Catalana Grup 5 – Jornada 2 – Classificació
Resultats del Partit
Sallent, C.E. A vs Capellades,C.F. A
Segona Catalana – Grup 5
Tercera Catalana Grup 13 – Jornada 2 – Classificació
Resultats del Partit
Ateneu Igualadí, S.E.F. A vs Base Espirall-Les Clotes, C.F. A
Tercera Catalana – Grup 13
Resultats del Partit
Sant Pere Molanta, C.F.P. A vs Hostalets de Pierola, C.F. A
Tercera Catalana – Grup 13
Tercera Catalana Grup 15 – Jornada 2 – Classificació
Resultats del Partit
Organyà, C.F. A vs Calaf, U.D. A
Tercera Catalana – Grup 15
Resultats del Partit
Santa Coloma Queralt, U.E. A vs La Fuliola, C.E. A
Tercera Catalana – Grup 15