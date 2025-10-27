Resultats del futbol anoienc del 25 i 26 d’octubre de 2025

A La Veu de l’Anoia pots consultar tots els resultats del futbol territorial anoienc del cap de setmana del 25 i 26 d’octubre de 2025. Repassa els resultats de la darrera jornada de la lliga 2025-2026 per als equips de l’Anoia.
Tercera RFEF FUTFEM – Classificació
Jornada de descans de lliga.
Lliga Elit – Jornada 6 – Classificació
Resultats del Partit
San Mauro,U.D. vs Pobla Mafumet,C.F.
Lliga Elit
Primera Catalana Grup 2 – Jornada 6 – Classificació
Resultats del Partit
Igualada, C.F. A vs Castellar, Unió Esportiva A
Primera Catalana – Grup 2
Segona Catalana Grup 4 – Jornada 6 – Classificació
Resultats del Partit
Fátima, F.C. A vs Piera, A.E. A
Segona Catalana – Grup 4
Resultats del Partit
Junior, C.F. A vs Vilanova Cami, C.F. A
Segona Catalana – Grup 4
Segona Catalana Grup 5 – Jornada 6 – Classificació
Resultats del Partit
Alcarras,F.C. A vs Capellades,C.F. A
Segona Catalana – Grup 5
Tercera Catalana Grup 13 – Jornada 6 – Classificació
Resultats del Partit
Canyelles Assoc. Esp. C.F. A vs Ateneu Igualadí, S.E.F. A
Tercera Catalana – Grup 13
Resultats del Partit
Castelldefels, U.E. C vs Hostalets de Pierola, C.F. A
Tercera Catalana – Grup 13
Tercera Catalana Grup 15 – Jornada 6 – Classificació
Resultats del Partit
Castellserà, C. At. A vs Calaf, U.D. A
Tercera Catalana – Grup 15
Resultats del Partit
Santa Coloma Queralt, U.E. A vs Tora, C.F. A
Tercera Catalana – Grup 15