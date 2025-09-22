Resultats del futbol anoienc del 20 i 21 de setembre de 2025

A La Veu de l’Anoia pots consultar tots els resultats del futbol territorial anoienc del cap de setmana del 20 i 21 de setembre de 2025. Repassa els resultats de la primera jornada de la lliga 2025-2026 per als equips de l’Anoia.
Tercera RFEF FUTFEM – Jornada 1 – Classificació
Resultats del Partit
C.D. Riudoms vs C.F. Igualada
Tercera Federació FUTFEM
Lliga Elit – Jornada 1 – Classificació
Resultats del Partit
Horta,U.AT. vs San Mauro,U.D.
Lliga Elit
Primera Catalana Grup 2 – Jornada 1 – Classificació
Resultats del Partit
Igualada, C.F. A vs Sants, U.E. A
Primera Catalana – Grup 2
Segona Catalana Grup 4 – Jornada 1 – Classificació
Resultats del Partit
Vilanova Cami, C.F. A vs Berga, C.E. A
Segona Catalana – Grup 4
Resultats del Partit
Fátima, F.C. A vs Tibidabo Torre Romeu, U.D. A
Segona Catalana – Grup 4
Resultats del Partit
Piera, A.E. A vs Pallejà, C.F. A
Segona Catalana – Grup 4
Segona Catalana Grup 5 – Jornada 1 – Classificació
Resultats del Partit
Capellades,C.F. A vs La Seu d’Urgell, F.C. A
Segona Catalana – Grup 5
Tercera Catalana Grup 13 – Jornada 1 – Classificació
Resultats del Partit
Sitges, U.E. B vs Ateneu Igualadí, S.E.F. A
Tercera Catalana – Grup 13
Resultats del Partit
Hostalets de Pierola, C.F. A vs Ribes, C.D. A
Tercera Catalana – Grup 13
Tercera Catalana Grup 15 – Jornada 1 – Classificació
Resultats del Partit
Calaf, U.D. A vs Ponts, C.F. A
Tercera Catalana – Grup 15
Resultats del Partit
Vilanova de l’Aguda, U.E. A vs Santa Coloma Queralt, U.E. A
Tercera Catalana – Grup 15