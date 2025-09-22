Un article de
Redacció

22 de setembre de 2025

Resultats del futbol anoienc del 20 i 21 de setembre de 2025

La Veu de l’Anoia pots consultar tots els resultats del futbol territorial anoienc del cap de setmana del 20 i 21 de setembre de 2025. Repassa els resultats de la primera jornada de la lliga 2025-2026 per als equips de l’Anoia.

Tercera RFEF FUTFEM – Jornada 1 – Classificació

Resultats del Partit
C.D. Riudoms vs C.F. Igualada

Tercera Federació FUTFEM

C.D. RiudomsC.D. Riudoms
02
C.F. IgualadaC.F. Igualada

Lliga Elit – Jornada 1 – Classificació

Resultats del Partit
Horta,U.AT. vs San Mauro,U.D.

Lliga Elit

Horta,U.AT.Horta,U.AT.
23
San Mauro,U.D.San Mauro,U.D.

Primera Catalana Grup 2 – Jornada 1 – Classificació

Resultats del Partit
Igualada, C.F. A vs Sants, U.E. A

Primera Catalana – Grup 2

Igualada, C.F. AIgualada, C.F. A
20
Sants, U.E. ASants, U.E. A

Segona Catalana Grup 4 – Jornada 1 – Classificació

Resultats del Partit
Vilanova Cami, C.F. A vs Berga, C.E. A

Segona Catalana – Grup 4

Vilanova Cami, C.F. AVilanova Cami, C.F. A
20
Berga, C.E. ABerga, C.E. A

Resultats del Partit
Fátima, F.C. A vs Tibidabo Torre Romeu, U.D. A

Segona Catalana – Grup 4

Fátima, F.C. AFátima, F.C. A
22
Tibidabo Torre Romeu, U.D. ATibidabo Torre Romeu, U.D. A

Resultats del Partit
Piera, A.E. A vs Pallejà, C.F. A

Segona Catalana – Grup 4

Piera, A.E. APiera, A.E. A
11
Pallejà, C.F. APallejà, C.F. A

Segona Catalana Grup 5 – Jornada 1 – Classificació

Resultats del Partit
Capellades,C.F. A vs La Seu d’Urgell, F.C. A

Segona Catalana – Grup 5

Capellades,C.F. ACapellades,C.F. A
40
La Seu d’Urgell, F.C. ALa Seu d’Urgell, F.C. A

Tercera Catalana Grup 13 – Jornada 1 – Classificació

Resultats del Partit
Sitges, U.E. B vs Ateneu Igualadí, S.E.F. A

Tercera Catalana – Grup 13

Sitges, U.E. BSitges, U.E. B
31
Ateneu Igualadí, S.E.F. AAteneu Igualadí, S.E.F. A

Resultats del Partit
Hostalets de Pierola, C.F. A vs Ribes, C.D. A

Tercera Catalana – Grup 13

Hostalets de Pierola, C.F. AHostalets de Pierola, C.F. A
04
Ribes, C.D. ARibes, C.D. A

Tercera Catalana Grup 15 – Jornada 1 – Classificació

Resultats del Partit
Calaf, U.D. A vs Ponts, C.F. A

Tercera Catalana – Grup 15

Calaf, U.D. ACalaf, U.D. A
21
Ponts, C.F. APonts, C.F. A

Resultats del Partit
Vilanova de l’Aguda, U.E. A vs Santa Coloma Queralt, U.E. A

Tercera Catalana – Grup 15

Vilanova de l’Aguda, U.E. AVilanova de l’Aguda, U.E. A
10
Santa Coloma Queralt, U.E. ASanta Coloma Queralt, U.E. A

Quarta Catalana – Jornada 1

Resultats Grup 27Classificació

