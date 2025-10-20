Resultats del futbol anoienc del 18 i 19 d’octubre de 2025

A La Veu de l’Anoia pots consultar tots els resultats del futbol territorial anoienc del cap de setmana del 18 i 19 d’octubre de 2025. Repassa els resultats de la darrera jornada de la lliga 2025-2026 per als equips de l’Anoia.
Tercera RFEF FUTFEM – Jornada 5 – Classificació
Resultats del Partit
Sant Cugat Futbol Club A vs C.F. Igualada
Tercera Federació FUTFEM
Lliga Elit – Jornada 5 – Classificació
Resultats del Partit
Vilafranca,F.C. vs San Mauro,U.D.
Lliga Elit
Primera Catalana Grup 2 – Jornada 5 – Classificació
Resultats del Partit
Unificació Llefià, C.F. A vs Igualada, C.F. A
Primera Catalana – Grup 2
Segona Catalana Grup 4 – Jornada 5 – Classificació
Resultats del Partit
Montcada, C.D. A vs Fátima, F.C. A
Segona Catalana – Grup 4
Resultats del Partit
Vilanova Cami, C.F. A vs Gironella, C.F. At. A
Segona Catalana – Grup 4
Resultats del Partit
Piera, A.E. A vs Berga, C.E. A
Segona Catalana – Grup 4
Segona Catalana Grup 5 – Jornada 5 – Classificació
Resultats del Partit
Capellades,C.F. A vs Almacelles, At. A
Segona Catalana – Grup 5
Tercera Catalana Grup 13 – Jornada 5 – Classificació
Resultats del Partit
Ateneu Igualadí, S.E.F. A vs Begues, C.F. A
Tercera Catalana – Grup 13
Resultats del Partit
Hostalets de Pierola, C.F. A vs Olivella, C.E. A
Tercera Catalana – Grup 13
Tercera Catalana Grup 15 – Jornada 5 – Classificació
Resultats del Partit
Calaf, U.D. A vs Oliana, C.D. A
Tercera Catalana – Grup 15