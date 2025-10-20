Un article de
20 d'octubre de 2025

Resultats del futbol anoienc del 18 i 19 d’octubre de 2025

La Veu de l’Anoia pots consultar tots els resultats del futbol territorial anoienc del cap de setmana del 18 i 19 d’octubre de 2025. Repassa els resultats de la darrera jornada de la lliga 2025-2026 per als equips de l’Anoia.

Tercera RFEF FUTFEM – Jornada 5 – Classificació

Resultats del Partit
Sant Cugat Futbol Club A vs C.F. Igualada

Tercera Federació FUTFEM

Sant Cugat Futbol Club A
12
C.F. Igualada

Lliga Elit – Jornada 5 – Classificació

Resultats del Partit
Vilafranca,F.C. vs San Mauro,U.D.

Lliga Elit

Vilafranca,F.C.
22
San Mauro,U.D.

Primera Catalana Grup 2 – Jornada 5 – Classificació

Resultats del Partit
Unificació Llefià, C.F. A vs Igualada, C.F. A

Primera Catalana – Grup 2

Unificació Llefià, C.F. A
11
Igualada, C.F. A

Segona Catalana Grup 4 – Jornada 5 – Classificació

Resultats del Partit
Montcada, C.D. A vs Fátima, F.C. A

Segona Catalana – Grup 4

Montcada, C.D. A
40
Fátima, F.C. A

Resultats del Partit
Vilanova Cami, C.F. A vs Gironella, C.F. At. A

Segona Catalana – Grup 4

Vilanova Cami, C.F. A
03
Gironella, C.F. At. A

Resultats del Partit
Piera, A.E. A vs Berga, C.E. A

Segona Catalana – Grup 4

Piera, A.E. A
13
Berga, C.E. A

Segona Catalana Grup 5 – Jornada 5 – Classificació

Resultats del Partit
Capellades,C.F. A vs Almacelles, At. A

Segona Catalana – Grup 5

Capellades,C.F. A
21
Almacelles, At. A

Tercera Catalana Grup 13 – Jornada 5 – Classificació

Resultats del Partit
Ateneu Igualadí, S.E.F. A vs Begues, C.F. A

Tercera Catalana – Grup 13

Ateneu Igualadí, S.E.F. A
15
Begues, C.F. A

Resultats del Partit
Hostalets de Pierola, C.F. A vs Olivella, C.E. A

Tercera Catalana – Grup 13

Hostalets de Pierola, C.F. A
51
Olivella, C.E. A

Tercera Catalana Grup 15 – Jornada 5 – Classificació

Resultats del Partit
Calaf, U.D. A vs Oliana, C.D. A

Tercera Catalana – Grup 15

Calaf, U.D. A
20
Oliana, C.D. A

Quarta Catalana – Jornada 5

Resultats Grup 27 – Classificació

