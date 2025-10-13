Un article de
13 d'octubre de 2025

Resultats del futbol anoienc de l’11 i 12 d’octubre de 2025

La Veu de l’Anoia pots consultar tots els resultats del futbol territorial anoienc del cap de setmana de l’11 i 12 d’octubre de 2025. Repassa els resultats de la darrera jornada de la lliga 2025-2026 per als equips de l’Anoia.

Tercera RFEF FUTFEM – Jornada 4 – Classificació

Resultats del Partit
C.F. Igualada vs F.C. Barcelona C

Tercera Federació FUTFEM

C.F. Igualada
13
F.C. Barcelona C

Lliga Elit – Jornada 4 – Classificació

Resultats del Partit
San Mauro,U.D. vs Valls U.E.

Lliga Elit

San Mauro,U.D.
13
Valls U.E.

Primera Catalana Grup 2 – Jornada 4 – Classificació

Resultats del Partit
Borges Blanques, F.C. A vs Igualada, C.F. A

Primera Catalana – Grup 2

Borges Blanques, F.C. A
13
Igualada, C.F. A

Segona Catalana Grup 4 – Jornada 4 – Classificació

Resultats del Partit
Fátima, F.C. A vs Gironella, C.F. At. A

Segona Catalana – Grup 4

Fátima, F.C. A
02
Gironella, C.F. At. A

Resultats del Partit
Tibidabo Torre Romeu, U.D. A vs Piera, A.E. A

Segona Catalana – Grup 4

Tibidabo Torre Romeu, U.D. A
31
Piera, A.E. A

Resultats del Partit
Fundació Terrassa FC 1906 A vs Vilanova Cami, C.F. A

Segona Catalana – Grup 4

Fundació Terrassa FC 1906 A
10
Vilanova Cami, C.F. A

Segona Catalana Grup 5 – Jornada 4 – Classificació

Resultats del Partit
Artesa de Segre, C.E. A vs Capellades,C.F. A

Segona Catalana – Grup 5

Artesa de Segre, C.E. A
41
Capellades,C.F. A

Tercera Catalana Grup 13 – Jornada 4 – Classificació

Resultats del Partit
Ateneu Igualadí, S.E.F. A vs Sant Esteve Sesrovires, F.C. A

Tercera Catalana – Grup 13

Ateneu Igualadí, S.E.F. A
22
Sant Esteve Sesrovires, F.C. A

Resultats del Partit
Hortonenc, F.C. A vs Hostalets de Pierola, C.F. A

Tercera Catalana – Grup 13

Hortonenc, F.C. A
21
Hostalets de Pierola, C.F. A

Tercera Catalana Grup 15 – Jornada 4 – Classificació

Resultats del Partit
Tremp, C.F. A vs Calaf, U.D. A

Tercera Catalana – Grup 15

Tremp, C.F. A
21
Calaf, U.D. A

Resultats del Partit
Santa Coloma Queralt, U.E. A vs Pobla de Segur, C.F. A

Tercera Catalana – Grup 15

Santa Coloma Queralt, U.E. A
00
Pobla de Segur, C.F. A

Quarta Catalana – Jornada 4

Resultats Grup 27 – Classificació

