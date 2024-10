El Restaurant Fènix s’endú el premi de la 13a edició de la Fira de la Vinyala

Aquest cap de setmana es va celebrar amb gran èxit la 13a edició de la Fira de la Vinyala d’Òdena, que va comptar amb una notable participació tant de visitants com de locals. Aquest esdeveniment, celebrat el diumenge 6 d’octubre de 2024, ha consolidat el seu lloc com un referent en el calendari gastronòmic de la comarca, amb el cargol de vinya com a protagonista indiscutible.

Durant la jornada, es van poder degustar diversos plats de vinyales preparats per restaurants locals, amb la Confraria de la Vinyala cuinant una gran quantitat d’aquests cargols. Els restaurants participants d’aquesta edició van ser: Restaurant Fènix. Restaurant Vinyales, Restaurant Canaletes, Restaurant Cal Taribó, Restaurant Nou Urbisol, Restaurant Ke Diví, Restaurant Folls, Restaurant Castell de Rubió, Restaurant l’Escorxador, Restaurant Cafeteria Queralt, Restaurant Ca l’Escolà, Restaurant Màgic i Confraria de la Vinyala. També hi va haver bodegues participants com Caves Bohigas, Celler Grau i Grau, Figueres i Cervesa Els Minairons.

A més, els visitants van gaudir d’un ampli ventall d’activitats, com la Festa de la Verema, una col·laboració amb l’Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena, que va incloure la trepitjada tradicional de raïm i un tast de most.

La fira també va oferir activitats per als més petits, amb una cursa de cargols i una demostració de l’ofici de ferrer. Així mateix, el Mercat del Cargol va permetre als assistents descobrir productes locals relacionats amb el cargol, així com vins i caves de la zona. Els guanyadors de les curses de cargols van ser: Nora Guardiola de Fonollosa, de 7 anys; Nil Mestre Marimon d’Òdena, de 18 mesos; i Nil Mogas de Ripollet, de 4 anys. Pel que fa a la competició gastronòmica, el restaurant guanyador de la votació popular va ser el Restaurant Ke Diví, seguit de l’Escorxador i Samuntà. El guanyador del jurat professional, en el premi Memorial Francesc Puertas, fou el Restaurant Fènix, seguit del Ke Diví i Cafeteria Queralt.

La regidora de Promoció Econòmica, comerç i Turisme d’Òdena, Trini Pacheco, va destacar la importància d’aquesta fira per al municipi i la comarca, declarant “Aquest és un gran dia per a Òdena i per a tota l’Anoia. La Fira de la Vinyala no només ens permet promocionar els nostres productes locals, sinó també reforçar els lligams amb la nostra tradició i cultura.

La resposta de la gent ha estat extraordinària, i això ens dona força per continuar organitzant esdeveniments d’aquesta magnitud.” A més, expressa: “la fira i el seu èxit és gràcies a totes les persones que treballen durant mesos per fer realitat aquesta gran jornada”.

Pep Callau va amenitzar l’esdeveniment, que va esdevenir una celebració plena de gastronomia, cultura i tradició, reafirmant l’èxit d’aquesta fira any rere any.