Remuntada del CF Igualada femení a Mataró per escalar posicions a Tercera RFEF (1-3)

Resultats del Partit
Escola Futbol Mataró C.E. A vs C.F. Igualada
Tercera Federació FUTFEM
El primer equip femení del CF Igualada va aconseguir una victòria de prestigi al Municipal del Centenari, amb un 1-3 contra el CE Mataró, reafirmant un bon inici de temporada que les té a la segona posició de la classificació de Tercera RFEF.
L’enfrontament no va començar de la millor manera per a les blaves: el Mataró es va avançar amb un potent xut des de la frontal que va sorprendre la defensa igualadina. Tot i això, la reacció no es va fer esperar. Una bona centrada d’Stefany va trobar la rematada de Bernadí per establir l’empat i tornar la igualtat al marcador. Malgrat el gol, la primera meitat va ser de molt desgast, amb un Mataró intens que va incomodar el joc de les blaves.
A la represa, l’equip de Jaume Comellas va sortir amb una pressió més alta i amb idees clares. Només començar, un xut potent d’Stefany va culminar la remuntada. Amb el marcador a favor, les blaves van imposar el seu ritme, mostrant-se més sòlides i dominadores. Passada la mitja hora de la segona meitat, de nou Stefany, amb un magistral llançament de falta, va sentenciar el partit amb l’un a tres definitiu.
El proper diumenge a les 16h, les blaves rebran el Barça en un duel especial que servirà de prèvia a la presentació oficial del club.