La reforma de l’A-2, endavant

La tan esperada reforma del traçat de l’autovia A-2 entre Igualada i Castellolí representarà un punt d’inflexió històric per a la comarca de l’Anoia. Aquest projecte, llargament reivindicat i amb consens absolut, suposa una aposta ferma per la modernització d’una infraestructura vital que ha estat durant anys un dels punts més complexos de la xarxa viària catalana.

Ara sabem que el Ministeri considera aquesta reforma com a una inversió propera en el seu calendari, tal com sembla va sorgir arran d’una reunió a Madrid aquesta mateixa setmana amb alcaldes dels municipis afectats.

La nova proposta de traçat no només millorarà significativament la seguretat viària d’aquest tram, sinó que també optimitzarà la connectivitat entre els municipis de la zona. És especialment remarcable com el projecte contempla una visió integral que harmonitza les necessitats de mobilitat amb el respecte pel territori i el medi ambient.

Aquest compromís amb la millora de les infraestructures demostra la sensibilitat de les administracions vers les demandes històriques del territori. La inversió prevista no només beneficiarà els usuaris diaris de la via, sinó que també potenciarà el desenvolupament econòmic de la comarca, facilitant la connexió amb l’àrea metropolitana de Barcelona i consolidant l’Anoia com un pol d’activitat empresarial més atractiu.

Cal destacar el consens institucional assolit i la col·laboració entre administracions, que han sabut trobar punts d’acord per impulsar una solució que beneficia el conjunt de la ciutadania. Aquest és, sens dubte, el camí a seguir per materialitzar projectes d’aquesta envergadura. No hauria de ser l’únic, i trobem a faltar instruments que facilitin el consens i el debat, tal com va succeir anys enrere amb el Consell Econòmic i Social de l’Anoia.

Esperem que la reforma de l’A-2 marqui l’inici d’una nova etapa per a l’Anoia, consolidant les bases per a un futur més pròsper i interconnectat. Cal seguir treballant per fer realitat aquesta infraestructura necessària per al progrés de la nostra comarca, i que, gràcies a la connexió amb la C-15/C-37, ens situa com el veritable nexe vial més important al centre de Catalunya.