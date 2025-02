Rècord d’usuaris a les línies del transport urbà d’Igualada i la Conca d’Òdena

El transport urbà de la Conca d’Òdena ha tornat a assolir, aquest 2024, un nou rècord de passatgers amb un total de 1.208.581 viatges, el que representa un increment del 13% respecte a l’any anterior. Miquel Vives, regidor de Mobilitat, de l’Ajuntament d’Igualada s’ha mostrat satisfet d’aquest creixement que “mostra un clara aposta dels usuaris per un servei puntual, eficaç i que s’ha anat modernitzant amb la incorporació de wifi i la possibilitat de pagar amb tarja de crèdit”.

Les línies circulars d’Igualada, la LC1 i LC2, que tenen una freqüència de pas cada 20 minuts, han registrat un total de 610.943 viatges, sumant 62.048 usuaris més que el 2023. Les línies LTV, LTM i LTF, amb una freqüència de 30 minuts, també han contribuït a aquest augment de passatgers. Vives ha detallat que en aquest augment “una part important ha estat de població jove que s’ha fet seu el bus”.

Evolució del nombre de passatgers

Aquest èxit, ha detallat Vives “és fruit d’una bona gestió del servei i d’un esforç constant per millorar-lo. L’Ajuntament ha implementat mesures com l’augment d’expedicions en hores punta per evitar que cap usuari es quedi sense transport, així com la millora d’infraestructures amb noves marquesines i plataformes per garantir una experiència més còmoda i accessible”.

A més, el transport públic de la Conca d’Òdena continua sent una opció econòmica i accessible. En aquest sentit el regidor ha explicat que el preu del bitllet senzill “s’ha ajustat a 1,85€, mantenint-se un 30% més econòmic que el bitllet de l’ATM, que ha passat a costar 2,65€. A més, es mantenen les bonificacions del 50% per als usuaris de la Targeta Taronja i del 100% per als de la Targeta Blava”.

El transport a demanda a les comes, un èxit

El servei de Transport a Demanda (TAD) al polígon industrial de Les Comes, instaurat fa uns anys, ha consolidat el seu ús amb 15.170 passatgers anuals, estabilitzant-se en una mitjana de 1.380 usuaris mensuals.

Aquest sistema, que en el seu moment va ser pioner a Catalunya, ha estat dissenyat per donar servei a treballadors del polígon amb dues línies específiques. La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la Generalitat, l’Ajuntament d’Igualada, Masats, la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial de Les Comes (AEPIC) i els empresaris del territori.

Vives ha detallat que “Igualada és un cas d’èxit d’aquest tipus de transport a demanda i, des de la seva posada en marxa el 2021, aquest model de transport s’ha convertit en un cas d’èxit a Catalunya, i altres municipis s’han interessat per replicar-lo”.