Recital de Toni Bou al trial francès de Chalon-Sur-Saône

És tanta la seva superioritat, que tant és que els trials es disputin en dissabte, diumenge i fins i tot en divendres com va ser el cas aquesta vegada en el trial del mundial sota sostre francès.

El pierenc Toni Bou amb la Montesa juga, es diverteix, es passeja pels trials en els quals competeix. Però per arribar aquest extrem Bou ha dedicat i dedica hores i hores d’entrenaments exhaustius ja sigui amb el seu físic com amb la seva màquina.

En el Colisée de la població francesa de Chalon-Sur-Saône es va disputar el segon trial del campionat del món amb triomf de Toni Bou món sota sostre, per davant del seu company de l’equip de Montesa el gallec Gabriel Marcelli, sent tercer el basc Jaime Busto amb GasGas.

En finalitzar el trial francès Toni Bou comentava: “El treball de l’equip ha estat molt bo i estic molt content. M’he sentit molt còmode des de la primera volta i crec que des de Barcelona estem treballant en una línia molt positiva. Sumar 22 punts més en la general és una cosa molt bona, però no ens podem relaxar perquè els rivals estan estrenyent molt dur i la clau serà no cometre errors. Estem ja centrats en la pròxima carrera i vull donar les gràcies a l’equip per la gran feina feta”.

Aquest divendres el Palais Nikaia de la ciutat francesa de Niça serà l’escenari de la tercera prova del campionat mundial sota sostre.