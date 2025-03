La recepta per un bon descans: hàbits que et faran dormir millor

Dormir és essencial per al nostre benestar. Adoptant hàbits saludables, podem millorar la qualitat del son i el nostre dia a dia.

Dormir bé és fonamental per a la nostra salut física i mental. El son ens permet restaurar el cos, reparar els teixits i consolidar la informació i l’aprenentatge. Tot i això, moltes persones pateixen insomni, una dificultat per adormir-se o mantenir el son durant la nit. Segons la psicòloga referent de benestar emocional i salut comunitària del CAP Igualada Nord, Sílvia Soler, el primer pas per afrontar-lo és identificar-ne la causa, ja que el 80% de les vegades l’origen és psicològic.

Com afecta el nostre dia a la qualitat del son?

El que fem durant el dia condiciona la manera com dormirem a la nit. Les preocupacions, el consum de substàncies excitants com la cafeïna, els horaris irregulars i l’exposició a pantalles abans de dormir poden afectar el descans. A més, problemes com l’estrès, l’ansietat o hàbits poc saludables poden alterar el cicle natural del son.

Consells per a un millor descans

Per millorar la qualitat del son, la Sílvia Soler recomana seguir aquests hàbits:

Crea una rutina de son: Intenta anar a dormir i despertar-te a la mateixa hora cada dia. Evita les migdiades llargues (màxim 20 minuts i abans de les 16 h).

Prepara el teu cos per dormir: Les rutines nocturnes han de començar dues hores abans d'anar al llit. Evita l'activitat física intensa, les discussions o l'exposició a notícies estressants.

Cuida l'alimentació: Opta per un sopar lleuger i saludable, com la dieta mediterrània. Evita l'alcohol, els estimulants i els aliments processats. Infusions com la camamilla o la til·la poden ajudar a relaxar el cos.

Revisa l'entorn de son: L'habitació ha de ser un espai tranquil i confortable. Mantingues una temperatura adequada, redueix el soroll i la llum i evita tenir aparells electrònics a prop.

Fes una pausa per pensar: Si tens preocupacions, pren-te un moment durant el dia per escriure-les en un paper i evitar rumiar-hi just abans d'anar a dormir.

Utilitza el llit correctament: Destina'l exclusivament per dormir o per mantenir relacions sexuals. Evita mirar el mòbil, veure la televisió o fer altres activitats que activin el cervell.

Si no pots dormir, aixeca't: Si passen més de 20 minuts i no aconsegueixes adormir-te, aixeca't i fes alguna activitat relaxant fins que et torni la son.

Coneix el teu cronotip: Cada persona té un ritme natural diferent. Identificar si ets més matiner o nocturn pot ajudar-te a adaptar millor els teus horaris.

Pràctiques de relaxació: Tècniques com l'escaneig corporal, la respiració rectangle (inhala, aguanta, exhala) o la relaxació progressiva poden ajudar-te a desconnectar i preparar el cos per dormir.

Fomenta la gratitud: Abans de dormir, pensa en tres coses pel que estiguis agraït/da del dia. Aquest hàbit pot afavorir un estat mental més positiu i relaxat.

Exposa't a la llum del sol: Rebre llum natural al matí ajuda a regular els ritmes circadians i a millorar la qualitat del son a la nit.

Un espai d’ajuda al CAP Igualada Nord

A més, si l’insomni t’afecta de manera continuada, al CAP Igualada Nord comptem amb un Grup de Millora del Son on es treballen estratègies per millorar el descans. No dubtis a preguntar al teu equip de salut per obtenir més informació.

Taller: Dormir bé: més enllà dels fàrmacs (19 de març)

Et despertes pel matí cansat/da? Et costa mantenir-te despert/da durant el dia? Si has respost que sí a aquestes preguntes pot ser que no estiguis tenint un son reparador. Un bon descans és clau en la nostra salut. Apunta’t al taller “Dormir bé més enllà dels fàrmacs”, un taller teòric i pràctic, a càrrec de Sílvia Soler, psicòloga referent de benestar emocional i salut comunitària del CAP Igualada Nord – CSA, on parlarem de quines poden ser les causes del mal dormir així com oferirem pautes i estratègies per afavorir un bon descans més enllà dels fàrmacs.

T’esperem el 19 de març a les 18 h al Centre Cívic Nord d’Igualada!