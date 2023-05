Què son els “prompts” i per què es poden fer servir?

La Intel·ligència Artificial (IA) ha assumit el rol d’habilitador de totes les noves tecnologies que s’estan implantant en el mercat. És a dir, totes elles utilitzen, en menor o major mesura, algun tipus de tecnologia basada en intel·ligència artificial. Segons el nou informe “Intel·ligència Artificial com a palanca de generació de valor. Maduresa del mercat a Espanya”, elaborat per IDC i patrocinat per Plain Concepts, una nova manera de treballar, noves capacitats i eines i, per tant, noves necessitats conduiran a un creixement exponencial del mercat espanyol de la IA del 27% interanual en el període 2020-2025, la qual cosa suposaria aconseguir una xifra de mercat de 1.400 milions d’euros l’any 2025.

De fet, per a 2023 el 70% dels treballadors connectats en funcions basades en tasques empraran intel·ligència integrada en els espais de treball digitals adaptables des de qualsevol lloc per a involucrar clients/col·legues i impulsar la productivitat de l’empresa.

A més, actualment prop de la meitat de les empreses a Espanya utilitzen, o estan en fase de prova, sistemes basats en tecnologia de IA o softwares relacionats. El principal avantatge que detecten els usuaris radica en l’automatització de tasques repetitives, acompanyada per una millora en la qualitat del servei, producte o procés.

En l’àmbit de la intel·ligència artificial, un “prompt” és una descripció textual o una instrucció que es proporciona a un model de llenguatge amb la finalitat de guiar la seva generació de text. Els prompts poden ser simples o complexos, i poden incloure preguntes, tasques o informació contextual rellevant.

Els prompts són molt útils, perquè permeten als usuaris interactuar amb models de llenguatge avançats sense necessitat de tenir experiència en programació o intel·ligència artificial.

A més a més, poden fer-se servir en una àmplia varietat d’aplicacions, incloent-hi la generació de contingut per a les xarxes socials, la redacció d’informes empresarials o la creació de diàlegs per a xatbots. També, poden usar-se per a ajudar a la traducció automàtica de textos, ja que és possible proporcionar un prompt en un idioma i obtenir com a sortida una traducció en un altre idioma.

Alguns avantatges d’utilitzar prompts en la generació de text són:

Millora la qualitat del text generat: en proporcionar al model informació contextual o una tasca específica, es pot guiar la generació del text perquè sigui més coherent i rellevant.

Estalvi de temps: els prompts poden ajudar els usuaris a generar text ràpidament, ja que el model ja té una idea del que s’espera que es generi.

Personalització: els prompts poden ser utilitzats per a personalitzar la generació de text per a satisfer les necessitats específiques dels usuaris.

Facilita la creació de contingut: Són especialment útils per a aquells que tenen dificultats per a començar a escriure o que necessiten una guia per a estructurar el seu contingut.