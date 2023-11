Quasi tres-cents montbuiencs van participar a la Cursa i Caminada contra el Càncer

Dues-centes noranta-cincs persones van participar aquest passat diumenge a la 8a edició de la Cursa i Caminada contra el Càncer de Santa Margarida de Montbui, activitat organitzada per l’Associació Contra el Càncer a Santa Margarida de Montbui i per l’Ajuntament montbuienc.

En una matinal radiant i amb una temperatura molt agradable, diferents grups de participants montbuiencs i d’arreu de la Conca d’Òdena es van aplegar a l’avinguda de l’Esport on, pocs minuts després de les 10 del matí, es donaria l’inici a la tradicional caminada de 5 quilòmetres per l’espai verd del municipi.

També hi va haver participants que van optar per fer un recorregut de 7 quilòmetres per un circuit mixt urbà-rural en la modalitat “running”.

En finalitzar l’activitat solidària, els/les participants van poder participar en un sorteig de premis, gentilesa de diferents comerços de la Unió d’Establiments de Montbui.