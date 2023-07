Quaranta globus d’arreu del món han inaugurat l’European Balloon Festival

La 27ena edició de l’European Balloon Festival s’ha inaugurat aquest matí al cel d’Igualada amb una quarantena de globus aerostàtics d’arreu del món volant simultàniament. Es tracta del festival de globus més gran de l’Estat espanyol i del sud d’Europa, que des d’avui i fins diumenge reuneix a la capital de l’Anoia equips d’Estats Units, Índia, Tunísia, Dubai, Turquia, Àustria, Anglaterra, Luxemburg o Mònaco, a més dels catalans i estatals, que competiran en les diferents proves esportives per endur-se el trofeu del festival.

Els globus han pogut sobrevolar la Conca d’Òdena i la direcció del vent els ha dut cap al sud-oest, direcció Sant Martí de Tous. Els passatgers convidats al vol inaugural d’avui han estat una vintena de periodistes i fotògrafs de mitjans i agències de comunicació nacionals i internacionals. La prova esportiva d’avui ha estat la diana (els globus participants han hagut de llançar un “testimoni” en una diana situada al Pla de la Massa) i el pilot guanyador de la prova ha estat l’igualadí Carles Figueras.

La novetat destacada del matí ha estat la presentació de la cistella vista “romàntica”, fabricada enguany per l’empresa igualadina Ultramagic. Es tracta d’una cistella de només dues places per a passatgers i una per al pilot amb porta d’accés, una barana més baixa de l’habitual, dos seients i una tauleta perquè les parelles puguin volar còmodament assegudes gaudint d’unes espectaculars vistes mentre fan una degustació. La “cistella vista” ja existia en la versió de 4 places, però moltes parelles demanaven volar en solitari per tenir una cita romàntica al cel i, arran d’això, Ultramagic ha fabricat aquest 2023 una versió de la cistella amb només dues places que de moment ja s’ha venut a Suïssa. La parella que l’ha estrenat al festival d’Igualada han estat els joves igualadins Joan Ponsà i Marta Barrabeig, que es casen aquest mes de juliol. El globus “romàntic” s’ha enlairat amb una vela en forma de cor.

L’edició de l’European Balloon Festival d’enguany comptarà, com és habitual, amb els tradicionals vols de matí fins diumenge i dels vols de tarda des d’avui fins dissabte des del Parc Central, excepte l’enlairament de demà divendres al matí que es farà des de diferents places de la ciutat. Els vols dels globus conviuran durant tots els dies amb nombroses activitats lúdiques i culturals dins d’Iglús de Vent (teles de globus reciclades) instal·lats en diferents punts cèntrics de la ciutat.