De publicar a les xarxes una capa de diable a muntar un taller propi, una jove de Calaf viu un “boom” de comandes

Judit Morera és una jove de Calaf de 20 anys que, des de fa un any, viu un boom de comandes per confeccionar vestits de diables. Tot va començar quan va publicar a les xarxes socials una fotografia d’una casaca de diable que havia teixit per a un amic seu. “La publicació va generar molt rebombori i moltes colles van començar a demanar-me coses”, recorda Morera en declaracions a l’ACN. La jove calafina tenia nocions de costura gràcies a la seva àvia, modista de professió: “Tot el que sé, m’ho ha ensenyat ella”. Davant de la pluja de trucades, Morera va decidir ara fa tot just un any aparcar temporalment els estudis de fotografia que estava fent a Lleida i dedicar-se 100% a elaborar vestits de diables.

Amb el nom de El Cosidor de la Judit, la jove confecciona des del seu taller de Calaf vestits de diables per colles d’arreu de Catalunya. Ara mateix es troba en ple procés per confeccionar una vuitantena de vestits per a la colla Cua de Drac de Cornellà de Llobregat. Abans, però, ha rebut encàrrecs vinguts de l’Urgell, la Noguera, el Tarragonès, l’Alt Penedès o la Conca de Barberà. De fet, des que va decidir muntar el taller ara fa tot just un any, el telèfon no li ha parat de sonar. “La meva àvia ja em deia: nena, t’has enredat!”, rememora Morera pensant en els inicis del projecte.

La Judit Morera amb la seva àvia al taller que té a Calaf. © Mar Martí /ACN

Davant d’aquest “boom” de comandes, Morera va decidir aparcar temporalment els estudis de fotografia que estava fent a Lleida. “M’era molt complicat compaginar les dues coses, i per això vaig decidir fer una parada i dedicar-me plenament al taller”, explica. Amb aquesta feina, relata, compagina els coneixements de modista que ha après de la seva àvia amb el seu vessant més artístic. I és que, a banda de confeccionar les peces, també s’encarrega de fer-ne els dissenys i molts dels dibuixos que s’acabaran estampant a la roba.

Beix, vermell i negre, els colors preferits

La Judit dissenya, confecciona i pinta els vestits de diable o també els repara. Explica que els materials que fa servir són cotó 100% o lli. De fet, recorda que totes dues fibres són “molt resistents” i explica que no cal portar material ignífug per posar-se a sota el foc. Pel que fa als colors, Morera explica que els més demanats són el negre, el vermell i el beix. Sobre el beix, diu que és el més tradicional i ho atribueix al fet que “antigament moltes colles portaven vestits fets de roba de sac perquè no hi havia recursos per optar a robes més bones”.

Quant a la innovació en el disseny dels vestits, Morera diu que es troba de tot. “Hi ha colles que són més tradicionals i estèticament volen preservar el que s’ha fet tota la vida i n’hi ha d’altres que innoven més”, assegura. Tot i això, explica que ella sempre intenta aportar un punt de practicitat en tots els models que confecciona perquè siguin còmodes a l’hora de portar-los.

Els vestits que més li agrada fer són els dels dos personatges principals: el Llucifer i la diablessa. “Són vestits únics”, recorda, tot afegint que es tracta de personatges que “simbolitzen el poder dins de la colla de diables i, per això, els vestits són molt detallats i porten dibuixos característics”.

La Judit treballant en uns vestits al seu taller. © Mar Martí /ACN

Apassionada per la cultura popular i el món del foc

La passió de la Judit pel món del foc i els diables li ve des de ben petita. “La cultura popular sempre me l’he estimat i a casa m’ho han inculcat molt”, explica. De fet, el seu pare feia de diable i ella sempre l’acompanyava a tots els correfocs. Quan ja va ser més gran es va apuntar a la colla de diables de l’Alta Segarra i, posteriorment, a la colla del Ball de Sant Miquel d’Igualada. “Ho visc moltíssim. I tant de bo ho pugui viure fins el dia que em mori”, exclama Morera.

De fet, un altre dels projectes que té entre mans ara mateix i que més li il·lusiona és el de crear el vestit de diablessa de la seva colla, els Diables de l’Alta Segarra. De fet, serà ella mateixa qui l’estrenarà i el “cremarà”.