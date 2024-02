Protestes a favor de Palestina a l’estació de FGC de Vallbona d’Anoia

Publicitat

Un grup de persones ha aturat aquest matí -a primera hora- el tren de FGC a l’estació Capellades – Vallbona d’Anoia per protestar contra el genocidi que Israel està perpetrant sobre el poble palestí. Les línies R6 i R60 s’han endarrerit uns minuts a causa dels fets.

Les imatges, compartides a X per Arran Capellades, mostren com un grup d’individus, amb la cara tapada, pengen cartells al vagó del tren, mentre que un altre grup de persones es planta davant el comboi aguantant una pancarta, una estelada i una bandera de Palestina.

Els missatges dels cartells expressen missatges com “Palestina vencerà”, “Defensem Palestina” o “Aturem el món”.

7F, quatre mesos de guerra

Avui, 7 de febrer, es compleixen quatre mesos de l’inici de l’actual conflicte entre Israel i Palestina. Per avui, hi ha previst arreu del món, concentracions per donar suport als palestins sota el lema “Estimem Palestina. Defensem la vida. Aturem el món”.

A Catalunya, s’han convocat diverses manifestacions, i a Barcelona es preveu que la concentració a favor de Palestina coincideixi amb les protestes dels pagesos.

