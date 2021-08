Protesta Silent

Aquesta setmana he aconseguit que un client de Vodafone es pasi a Parlem. Quina transcendència té això?, us preguntareu. No, gaire no en té, però és un gest que ens hauríem de plantejar els qui volem un país mes pròsper. No hi ha cap perill que Parlem tregui la seva seu de Catalunya, com han fet tantes grans empreses fundades a Catalunya…. i dirigides per catalans, tot s’ha de dir.

Les grans empreses espanyoles, molt especialment les de l’Ibex35, són una de les muralles contra les que xoca l’independentisme. I no parlo únicament de les que el 2017 varen marxar de Catalunya, sinó de les coaccions -i suborns- que han fet aportant diners a think tanks d’extrema dreta, per a finançar estudis falsos sobre la viabilitat econòmica d’una Catalunya independent o per a difondre notícies falses i rumors, contra dirigents independentistes.

La lluita pacífica requereix continuïtat d’anys actuant sense defallir en diversos àmbits de la vida. El consum i el comerç és també un àmbit on fer escoltar la nostra veu. Tancar les portes de casa nostra a empreses que s’aprofiten d’una situació pràcticament monopolística, és una forma d’oposició.

Treure-li un client a Vodafone i passar-lo a Parlem ens acosta a la independencia? No. Clarament no. Us imagineu què pensarien a Madrid, si cadascú dels més de dos milions de catalans que són votants independentistes fes que un altre usuari es donès de baixa dels serveis d’una gran empresa espanyola?

Si ho voleu més senzill: només que cadascú de nosaltres fes el gest, sense convèncer ningú més, de donar-se de baixa de Movistar, Vodafone, Endesa, Naturgy, Securitas Direct, CaixaBank, BBVA, Mercadona o El Corte Inglés…. entre altres, potser començarien a veure que agredir a Catalunya no els surt gratis a les empreses.

Veiem imatges de ramaders catalans protestant pel preu que els paga la llet la major empresa d’alimentació d’Espanya i m’entristeix veure com n’estan d’indefensos davant dels gegants de la distribució. Si per la seva política comercial el segon home més ric d’Espanya vol vendre la llet per sota preu, que ho faci, però assumint les pèrdues ell i no passar-les als ramaders. Per això miro de no ser-ne còmplice i a casa no hi entra cap producte Hacendado.

Aquest any m’he esborrat d’Endesa i de Repsol -la telefonia ja fa anys que vaig sortir de companyies espanyoles- i estic en procés de deixar l’entitat bancària de la que he estat client 70 anys i accionista els darrers 10.

El que encara no us he dit, és que el servei que dona Parlem, és molt millor i més barat que el que donen les grans marques. Si no us convenç donar suport a l’economia catalana, segur que us convenç la millora que representarà en la vostra economia personal…. a més que us atendran en català i des de Catalunya.