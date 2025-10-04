Presentat el cartell del 75è aniversari de l’Igualada Hoquei Club

Aquesta setmana s’ha presentat al Campus Universitari d’Igualada-UdL, al Passeig Verdaguer, el cartell oficial del 75è aniversari de l’Igualada Hoquei Club.
Un cartell amb segell local de l’il·lustrador Xavi Mula
L’obra és un disseny de l’il·lustrador igualadí Xavi Mula, que ha volgut condensar en una sola imatge la història i l’essència del club arlequinat.
El cartell hi recull elements que evoquen les arrels i l’evolució de l’entitat: la primera samarreta, els grans títols viscuts, la pista del Velòdrom on es van viure els primers anys, i la força de l’afició, sempre part activa del club.
Al llarg de les seves set dècades i mitja d’història, l’Igualada Hoquei Club s’ha consolidat com un dels clubs més importants de l’hoquei patins català i europeu, vivint etapes
memorables i aportant jugadors de gran nivell que han deixat empremta dins i fora de la ciutat. Aquest esperit de superació i identitat arlequinada és el que el cartell vol transmetre a les noves generacions.