Preocupació a Pujalt pel projecte d’una planta de biogàs que tractaria 200.000 tones de residus anuals

Una empresa privada ha presentat un projecte per construir una planta de biogàs molt a prop del nucli de Conill (Pujalt) i que podria tractar fins a 200.000 tones de residus anuals. El projecte ha generat preocupació al territori de l’Alta Anoia i tant particulars com entitats i ajuntaments s’han mobilitzat per presentar al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental. És el cas de l’associació que agrupa les cases de turisme rural de la zona, que creu que aquesta activitat suposaria un “greu perjudici” pels seus negocis. Entre d’altres, critiquen les pudors que es derivarien de la planta i també l’elevat pas de camions -es calcula que una setantena al dia- per una carretera secundària estreta i que travessa pel mig el nucli de Conill.
L’empresa Verdalia Bio Pujalt va presentar a l’Ajuntament de Pujalt fa més de dos anys un projecte per instal·lar una planta de biogàs al nucli de Conill. En aquell moment, el consistori el va veure amb bons ulls, ja que permetia tractar els purins de les granges de la zona. Dos anys després, però, l’empresa ha modificat el projecte i ha triplicat la seva dimensió, de manera que ara la planta preveu tractar unes 200.000 tones de residus anuals. Un projecte que, en paraules de l’alcalde de Pujalt, Pere Massana, és “desproporcionat” per un municipi de 200 habitants. De fet, ara les instal·lacions preveuen no només tractar purins, sinó també altres tipus de residus.
Davant d’això, l’Ajuntament de Pujalt ha decidit presentar al·legacions al projecte -tenen temps fins a principis de setembre- amb l’objectiu que es redueixi la capacitat de la planta i es “dimensioni” a la mida del municipi. “Una cosa són unes instal·lacions que tractin les dejeccions properes i que promogui l’economia circular i una altra de ben diferent és una planta sobredimensionada que hagi d’importar dejeccions i residus de fins a 50 quilòmetres de distància”, ha criticat el batlle. Tot això, a més, comportarà un trànsit “desorbitat” de camions.
Afectació al turisme rural de l’Alta Anoia
Fa més de 25 anys que la zona de l’Alta Anoia va fer una aposta pel turisme rural sostenible i, per això, des de l’Associació per al Desenvolupament de l’Alta Anoia veuen amb preocupació aquest projecte. De fet, ja han presentat al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental i critiquen que la planta de biogàs podria comportar un “greu perjudici” per als seus negocis. La presidenta de l’entitat, Laura Carulla, lamenta que el territori ja acumula molts projectes relacionats amb les energies renovables, com ara diversos parcs eòlics i solars, i diu que no volen convertir-se en “l’abocador” de Catalunya. “Reivindiquem que els projectes es reparteixin de forma equitativa, no cal que vingui tot aquí”, expressa Carulla.
Des de l’associació lamenten la “poca informació” que han rebut al voltant del projecte i creuen que el projecte no ha especificat prou les emissions de pudors i sorolls que provocaria l’activitat de la planta. En aquest sentit, critiquen especialment l’elevat pas de camions, ja que es calcula que hi hauria un trànsit d’una setantena de vehicles diaris. Tots ells passarien per una carretera secundària “estreta i amb revolts” -la N-141a- que travessa pel mig del nucli de Conill, on viuen una quarantena de persones i hi ha diversos establiments de turisme rural i també algun de restauració. “La gent del territori hem apostat per arreglar les cases, per cuidar el paisatge, i ens fa por que ara vingui una empresa de fora i ho vulgui malmetre”, expressa Carulla.
Mancances en la redacció del projecte
L’Associació per la Sostenibilitat Ambiental de l’Alta Segarra i l’Anoia (ASAASA) és una de les entitats que també ha presentat al·legacions al projecte. El seu president, Josep Maria Canela, ha detallat que han esgrimit diversos arguments tècnics per oposar-se a la instal·lació com ara la ubicació i les dimensions de la planta. Assegura que les 200.000 tones anuals que es volen tractar a la planta “superen en un 300% la capacitat d’absorció del sòl de la zona” de l’Alta Anoia. “Això vol dir que molta part d’aquestes dejeccions s’hauran de traslladar a un altre lloc i això complica molt més la gestió dels residus”, afegeix.
Des de l’entitat també critiquen que l’empresa ha aprofitat l’estudi d’olors que va fer pel primer projecte que va presentar, quan la planta prevista “era molt més petita”. I el mateix ha passat amb l’estudi dels sorolls, ha explicat Canela. Per això, des de l’associació reclamen que l’empresa torni a fer un estudi de sorolls i olors que tinguin en compte la proporció actual de la planta i també la ubicació, la meteorologia, el vent que predomina a la zona, entre d’altres. A més, Canela diu que l’estudi no especifica què passaria si hi hagués una deflagració a la planta.
Finalment, l’associació també apunta en les seves al·legacions la “saturació” de projectes relacionats amb les energies renovables que hi ha a la zona. Canela diu que des dels diferents nuclis de Pujalt tenen a la vista un total de 50 aerogeneradors que junts sumen un centenar de megawatts de potència. A més, recorda que s’està construint un parc fotovoltaic i que n’hi ha dos més d’aprovats que sumarien 100 MW més. “Tenint en compte que som 200 habitants, això surt a 1 MW per habitant”, exposa Canela, que critica que les empreses fan servir una “lògica perversa”: “Argumenten que es tracta d’un espai que està antropitzat i que, per tant, hi cap tot, sense tenir en compte que hi viu gent”.