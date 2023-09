Preguntes freqüents II

És molt important que estiguin clars la missió, la visió i els valors de la família empresària

Per què fer un protocol familiar?

El protocol o constitució de la família empresària es fa per garantir al màxim la continuïtat de l’empresa en mans de la família propietària. Per reduir al màxim la quantitat, intensitat i durada dels possibles conflictes de la família amb, o en relació amb, l’empresa.

Quan fer un protocol familiar?

Igual que a les startups per incorporar socis sol haver-hi ja en fase inicial un pacte d’accionistes, és recomanable que a les empreses familiars establir un protocol familiar l’abans possible, evitant que les urgències del dia a dia posposi la regulació de les relacions entre la família propietària i la seva empresa. El bon empresari es caracteritza per la planificació, i té en compte els imprevistos. Igual que es planifica el negoci futur del negoci, cal planificar el de la família empresària.

Quines són les característiques d’un protocol familiar?

Consens, anticipació, adequat, viu. El protocol o constitució és fruit del consens dels integrants de la família empresària. Preveu amb anticipació els reptes que com a tal haurà de superar. És adequat a la dimensió de l’empresa i de la família; no és el mateix una empresa d’un milió que de cent, ni una família de cinc que de cinquanta-cinc. És un document viu que s’actualitza de forma periòdica a les noves necessitats i circumstàncies.

Què ha de tenir un protocol familiar?

El contingut del protocol o constitució familiar depèn de cada cas concret; pot ser des de “la bíblia en vers” fins a “quatre fulls”. Pot regular temes d’economia com qui té dret a ser accionista, la política de dividends, la venda d’accions o la valoració de la societat; i temes d’empresa i família com els òrgans de govern, la incorporació a l’empresa, suport a l’emprenedoria, successions, regiment econòmic matrimonial. No cal regular tot a l’inici, però si qüestions com pot ser la representació de menors en relació amb l’empresa familiar. Encara que pot-ser només tingui força moral és molt important que estiguin clars la missió, visió i valors de la família empresària: per què volem continuar junts com a socis? Per què no venem o ens repartim l’empresa? Com veiem l’empresa i la família dins d’una generació? Quines són les guies que volem tenir en compte per la presa de decisions?