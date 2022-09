Posi’m un protocol

L’altre dia, la persona líder d’una empresa familiar em va demanar si li podia fer un protocol familiar. Li vaig contestar que podia ajudar-los a fer que ells el fessin, i em va respondre que no tenia temps per fer-ho. Li vaig explicar que el protocol és una eina, una excusa perquè la família empresària defineixi les regles de la relació bidireccional entre l’empresa i la família. Que començava per definir el model de les relacions que es volen establir, per deixar clar que espera la família de l’empresa i que està disposada a donar-li; i acaba per establir les regles en qüestions com el treball de familiars a l’empresa, el govern de la família i l’empresa, el destí dels beneficis, entre d’altres. Li vaig indicar que el protocol familiar ha de ser un document viu, conegut per la família i que aquesta ha de mantenir actualitzat. Em va insistir que no podia destinar temps a tot això. Li vaig recomanar que desconfí de qui li digui que li pot fer un protocol, que els externs podem ajudar a fer que el procés sigui més ràpid, però que no podem substituir a la família, que és aquesta la que ha de definir que i com regular.

No li vaig dir que el protocol no és cap solució màgica ni un ungüent que tot ho cura; que la seva elaboració pot ser com obrir la capsa de Pandora i fer aflorar sentiments i conflictes adormits que un cop fet no ha de dormir a un calaix. Tampoc li vaig dir que el protocol comença amb l’esmorzar de cada dia amb què es transmet a la següent generació en relació amb l’empresa. No li vaig dir que les finalitats del protocol familiar són definir la visió i els valors compartits per la família amb relació a l’empresa, planificar el relleu generacional, atraure el talent familiar i extern, i gestionar de roma harmònica dues realitats contraposades com són l’empresa i la família.

Les coses necessiten temps de maduració, i tinc plena confiança en què aquesta persona que lidera amb èxit l’empresa familiar en el seu present econòmic s’adonarà de què ha de destinar temps a planificar el futur de la continuïtat de la família empresària.