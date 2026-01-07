L’esportista igualadí Pol Makuri intercanvia experiències de vida amb un grup de joves en llibertat vigilada

L’esportista paralímpic igualadí Pol Makuri ha mantingut un intercanvi d’experiències amb un grup d’onze joves que, actualment, estan complint una mesura judicial de medi obert per haver comès delictes.
En una activitat organitzada per sis professionals de l’equip de medi obert de Lleida, Pol Makuri ha explicat als joves, sotmesos a llibertat vigilada, com és el fet de conviure amb diversitat funcional i com aquesta dificultat ha esdevingut, en la seva trajectòria, en un motor de canvi i d’èxit.
La iniciativa, que va tenir lloc el passat mes de desembre en les dependències dels Serveis Territorials del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica a Lleida, es marcava com a objectiu transmetre als joves infractors els valors de la perseverança, la constància i la resiliència.
L’esportista anoienc va explicar als joves com creure en un mateix, aprendre a gestionar les adversitats d’una manera assertiva i acceptar les situacions que els ha tocat viure de la millor manera possible.
En la seva trobada, Makuri va relatar als menors la importància de saber demanar ajut i confiar en les persones que els volen ajudar. En Pol va subratllar la importància del treball psicològic i la motivació a l’hora de cercar recursos per aconseguir els propis objectius.
“Si lluites pot ser que perdis i si no lluites ja has perdut” va puntualitzar-los l’esportista, el qual va afegir també que “cadascú té la seva motxilla i els seus recursos i eines, i amb això has de jugar les teves cartes”.
Pol Makuri és conegut per la seva trajectòria en esports de resistència com l’esquí de fons i les curses de muntanya. Participa habitualment en les grans cites del calendari de curses de muntanya i va participar als Jocs Paralímpics d’Hivern de Beijing 2022.
Què són i què fan els equips de medi obert?
Els professionals que treballen als equips de medi obert en l’àmbit de la justícia juvenil a Catalunya s’encarreguen de l’execució i el seguiment de les mesures no privatives de llibertat, ja siguin cautelars o definitives, que han de complir els menors que tenen entre catorze i divuit anys, adoptades pels jutjats de menors. Aquest tipus de mesures judicials es porten a terme dins de l’entorn social del jove, i l’objectiu principal és la reinserció del menor així com la implicació de la comunitat en la resolució dels conflictes.
Els equips de medi obert fan tasques d’atenció i intervenció directa amb els menors infractors i les seves famílies així com la coordinació amb professionals d’altres institucions com ara els equips tècnics de mediació i assessorament, centres d’infància, centres de justícia juvenil, centres de salut o centres d’ensenyament. Així fan d’enllaç entre l’autoritat judicial i el medi social, coordinant-se amb la resta de serveis comunitaris de la zona geogràfica on treballen.
Els professionals de medi obert intervenen en tot l’àmbit territorial de Lleida, desplaçant-se a les poblacions on resideixen els joves. L’eina principal que utilitzen aquests professionals és l´entrevista presencial amb les joves: és en aquest espai on es crea un vincle que propicia els processos de canvi.
La gran majoria de joves i menors que l’any passat van passar pel sistema de justícia juvenil a Catalunya (prop d’un 50 %) van complir mesures judicials en el medi obert. Les mesures judicials en el medi obert són mesures com ara la llibertat vigilada, les tasques socioeducatives o les prestacions en benefici de la comunitat. Per contra, l’internament en un centre educatiu de justícia juvenil és una mesura judicial reservada com a últim recurs i s’imposa per als delictes més greus. Només el 9,5 % dels joves i menors que passen per la justícia juvenil acaben internats en aquesta tipologia de centres.