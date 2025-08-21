Pol Makuri fa el cim del Mont Blanc

L’atleta igualadí amb diversitat funcional Pol Makuri, ha coronat aquesta setmana el cim del Mont Blanc, el sostre dels Alps, en una expedició conjunta amb el guia de muntanya Jordi Tosas i Biel Ràfols – de l’equip de Salomon Spain -, que ha enregistrat les imatges de l’ascenció.
L’atleta anoienc ha fet el cim en 11 hores i 40 minuts, sortint des del refugi de la Tête Rousse, en un recorregut de 14 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell positiu.
Un homenatge al desaparegut Sergi Mingote
La història d’aquesta ascensió té a veure amb una idea que l’alpinista Sergi Mingote, mort el 2021 mentre es trobava al K2, un dels “vuit mils” més perillosos del planeta, li va plantejar pujar junts al Mont Blanc l’any 2016. Després de la mort de Mingote, Pol Makuri volia homenatjar-lo i complir amb el repte que s’havien plantejat anys abans.
Per tal de fer realitat la seva idea ha comptat amb l’ajuda de Jordi Tosas i el suport de la marca Salomon, de la qual Makuri és ambaixador des de l’any 2019. “Volia que fos una cosa especial i íntima, per això li vaig comentar al Jordi Tosas i Salomon”, explica Pol Makuri.