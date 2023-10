Podi de Miquel Pons i Carles Planell al ral.li aragonès de Borja

Pels voltants de la població aragonesa de Borja el ral.li que portava el nom de la població. Aquesta era la seva dotzena edició i que puntuava per varis campionats i copes de promoció com la Challenge Rallycracks.

Així en aquesta Challenge Rallycracks hi participà l’equip anoienc format per Miquel Pons de Santa Maria de Miralles copilotat per l’igualadí Carles Planell amb Ford Focus.

Dos eren els trams que es feien dues vegades cada un d’ells; La Albardilla de gairebé 12 km i La Estanca de quasi 14 km. Trams de terra amb els que es van enfrontar els 61 equips participants.

L’equip anoienc hi arribava liderant la Rallycracks i van fer un bon ral.li, aconseguint la tercera posició la qual cosa els hi permet conservar la primera posició a falta de la disputa del Ral.li de Tàrrega a mitjans de novembre.