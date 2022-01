Poble Actiu reclama més mesures al govern municipal per facilitar el lloguer d’habitatge

En el darrer ple municipal de l’Ajuntament Poble Actiu va reclamar valentia al govern d’Igualada per mobilitzar els pisos que porten més de dos anys buits i són propietat de bancs, fons voltors i grans tenidors. Segons l’Informe de la plataforma Verificat, publicat el setembre de 2020 amb dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a Igualada hi ha 151 propietats en mans de bancs, fons voltors i grans tenidors. D’aquestes 151 propietats, asseguren des de Poble Actiu que n’hi ha 50 que amb una inversió raonable podrien acondicionar-se per ser habitatge social, segons informació facilitada durant el procés de redacció del Pla Local d’Habitatge.

Emergència habitacional

Neus Carles, regidora de Poble Actiu, creu que Igualada viu una situació d’emergència habitacional per la manca d’oferta de lloguer a la ciutat i pels alts preus dels pisos disponibles. En les dades dels portals de cerca d’habitatge online s’observa que en aquests moments, a Igualada hi ha 330 pisos disponibles per comprar i només 25 habitatges disponibles per llogar. Neus Carles remarcar que “no hi ha pràcticament pisos de lloguer disponibles, els pocs habitatges disponibles estan a uns preus molts alts i hem de treballar per garantir el dret a l’habitatge”. Així mateix, des de Poble Actiu també reclamen a les immobiliàries que no discriminin a les persones segons origen o edat quan demanen llogar un habitatge.

Augmentar l’IBI i sancionar els bancs

La regidora de Poble Actiu ha volgut posar èmfasi en què en les propostes presentades al ple extraordinari sobre habitatge, plantejades per Poble Actiu i ERC, hi havia dues mesures que el govern Castells encara no ha assumit: l’encariment del 50% de l’IBI i sancions als grans tenidors, bancs i fons voltor que tinguin habitatges buits durant més de 2 anys.

Carles defensa que aquestes propostes podrien servir per pressionar als bancs, fons voltors i grans tenidors a vendre o llogar aquests pisos que no utilitzen i podria ajudar a augmentar el nombre de pisos de lloguer disponibles a la ciutat. Poble Actiu remarca que la situació d’emergència habitacional és conseqüència que “durant 10 anys el govern Castells no ha fet res per garantir el dret a l’habitatge a Igualada”.

Rehabilitació: l’aposta per augmentar l’oferta

Durant els darrers anys, Poble Actiu ha apostat per la rehabilitació com la principal política per garantir el dret a l’habitatge a Igualada i, en el darrer ple, van celebrar que les ajudes per la rehabilitació d’habitatges hagin donat per primera vegada uns grans resultats. “Les esmenes plantejades per Poble Actiu i altres partits polítics durant anys han aconseguit que hi hagi desenes de sol·licituds per la rehabilitació d’habitatges i que, en els propers mesos, desenes de pisos buits passin a la borsa d’habitatge assequible de l’Ajuntament d’Igualada”, asseguren. Neus Carles destaca que “la rehabilitació és la política més ràpida i econòmica perquè famílies amb dificultats econòmiques puguin viure en algun dels centenars de pisos buits que tenim a Igualada”.