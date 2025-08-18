L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt obre la convocatòria d’ajuts a l’escolaritat

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha anunciat l’obertura de la convocatòria de beques per al curs acadèmic 2025-2026. Aquestes ajudes van dirigides a l’alumnat menor de 25 anys empadronat al municipi o a aquells alumnes que cursin estudis a l’escola Maria Borés.
La Regidoria d’Educació és l’encarregada de promoure aquests ajuts amb l’objectiu de col·laborar amb les famílies o tutors en les despeses derivades de l’ensenyament obligatori, així com donar suport i promoure l’ensenyament postobligatori.
Des del 27 d’agost, i fins al 26 de setembre, la corporació municipal accepta sol·licituds per rebre ajudes pels estudis de segon cicle d’Educació Infantil i Primària. Pel que fa a l’alumnat de secundària batxillerat, cicles formatius i estudis universitaris, l’ajut es podrà sol·licitar a partir del 20 d’octubre fins al 21 de novembre de 2025.
Pel que fa als imports dels ajuts, els infants de segon cicle d’educació Infantil i primària rebran 30 euros d’ajuda econòmica. Pel que fa a l’alumnat de secundària, l’import que s’entregarà és de 40 euros, mentre que per a estudiants de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Bàsic, Mitjà i Superior, l’ajut serà de 110 euros. Qui cursi estudis universitaris de grau, postgrau o màster, la subvenció serà de 210 euros.
Les peticions es poden presentar, preferentment, mitjançant instància per la Plataforma E-Tram o presencialment a les oficines de la Casa de la Vila de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i dimarts de 16:00 hores a 18:30 hores. Per ampliar més informació, també es pot consultar el web municipal.