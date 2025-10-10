El Piera Trial Team, campió d’Espanya per clubs i escuderies

El Piera Trial Team i tots els seus pilots han aconseguit aquest cap de setmana, a Entrimo (Ourense), proclamar-se campions d’Espanya per clubs i escuderies a l’SPEA RFME Campeonato de España de Trial. Es tracta del primer títol d’aquesta categoria per al club pierenc, que ha completat una temporada excel·lent.
L’equip ha sumat un total de 154 punts, superant al Moto Club Cent Peus de Sant Fost de Campsentelles, amb qui s’ha disputat el liderat del campionat. El Piera Trial Team ha participat en les set proves celebrades enguany i en moltes d’elles ha aconseguit la victòria.
La darrera competició, disputada aquest cap de setmana a terres gallegues, va reunir una vintena de pilots del club pierenc. Gràcies a la seva destacada actuació, l’equip va aconseguir sumar 22 punts més que el segon classificat i assegurar-se la primera posició final amb una diferència de 20 punts.