Piera, a punt per a la Festa Major 2025, del 4 a l’11 de setembre

Les regidories de Fires i Festes i de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Piera ja tenen enllestit el programa d’actes de la Festa Major 2025. La celebració es viurà del 4 a l’11 de setembre i tornarà a omplir els carrers i places de la vila amb activitats per a totes les edats.
El tret de sortida tindrà lloc el 4 de setembre amb el tradicional pregó de Festa Major des del balcó del Teatre Foment. La jornada inaugural continuarà amb un espectacle, un sopar popular gratuït i els concerts KM0, que donaran el to festiu a l’inici de la setmana gran.
Els actes s’allargaran fins a la Diada de Catalunya, amb els actes tradicionals d’aquest dia.
El programa complet, amb totes les activitats i horaris, que ja es pot consultar online, arribarà a les llars pierenques aquesta mateixa setmana.