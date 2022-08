Pere Camps, regidor de Cultura: “Hem programat una Festa Major pensant en tothom”

Pere Camps Oviedo, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, encara la Festa Major d’aquest 2022 amb renovada il·lusió després de dos anys molt complicats. L’any 2020 es va haver de suspendre la Festa Major igualadina a causa de la pandèmia de covid-19 i l’any passat, el 2021 es va dur a terme amb un format molt reduït i unes mesures sanitàries importants. Aquest 2022, però, la festa gran igualadina torna en plena forma, amb actes per a tothom, preparats amb tota la il·lusió.

Enguany, després de dos anys molt complicats, Igualada podrà celebrar una Festa Major com cal. L’heu preparada amb molta il·lusió?

L’hem preparada amb moltíssima il·lusió, perquè des del 2019 que no fem una Festa Major com Déu mana. Aquest any podem tornar al carrer, amb tots els actes oberts per a tothom i estem molt contents.

Hi ha programats 130 actes. Quins es podrien destacar especialment?

Ens fan molta il·lusió petites mostres concretes com és la conferència institucional, que anirà a càrrec del Dr. Josep Maria Torras Ribé, que serà un acte molt interessant on es parlarà de quan Igualada va deixar de dependre de Sant Cugat del Vallès, fet del qual en farà 400 anys: el 1622 Igualada va pagar 3000 lliures al monestir de Sant Cugat, del qual n’era sufragània, i d’aquesta manera passava a dependre de l’autoritat del Rei i del Batlle.

També m’agradaria destacar la producció teatral que fa l’Ateneu, La corte del Faraón, que serà un esdeveniment de ciutat i per a la ciutat, perquè tots els coreògrafs, músics, escenògrafs, cantants, ballarins… tots són igualadins. Explica una anècdota històrica sobre aquesta sarsuela, que en l’època en què es va estrenar estava molt vigilada per la censura. L’any 1910 a Igualada ho tenien tot a punt per fer l’obra a l’Ateneu i les autoritats eclesiàstiques van impedir-ho i el curiós de tot plegat, és que al cap de només dos anys la sarsuela es va fer al Cercle Mercantil. L’obra que es podrà veure per la Festa major, amb text creat per Pep Farrés, és en català i les peces musicals, originals, són en castellà.

Podríem destacar moltes més activitats: el concert del grup de versions Di-versiones, que tancava el dia de Sant Bartomeu, o bé el concert de la Pegatina; també l’exposició del Bas, impressor igualadí, que està ubicada a la Biblioteca.

L’Estampa del Sant d’aquest any és del Roger Costa, un dissenyador molt jove, que ha fet una estampa molt creativa i original.

Una de les activitats que es fan cada any i que tenen molt èxit són les visites guiades i aquest any són d’alçada…

Són unes visites guiades especials, a diversos terrats de la ciutat, això fa que no siguin fàcils perquè hi ha cases sense ascensor. Comencen a l’Ajuntament i s’acaben a Cal Roure. També es podrà visitar Cal Maco, que serà l’alberg municipal i l’Oficina de Turisme, i des del seu terrat hi ha una vista inèdita de les teulades del barri del Rec.

Igualada és enguany Capital de la Cultura Catalana. Ha influït aquest fet a l’hora de programa actes?

La programació de la Festa Major ja és de per si molt àmplia, on s’integren moltes de les entitats igualadines, tant tradicionals com populars. D’activitats especialment programades per la Capitalitat, podem destacar la inauguració d’una nova petita biblioteca lliure, en aquesta ocasió al barri de Sant Agustí. Aquestes petites biblioteques als barris estan donant uns molt bon resultats perquè la gent les està utilitzant molt. I l’altre acte inclòs a la Capitalitat són els Diàlegs Capitals, que en aquesta ocasió han anat a càrrec de dos antropòlegs: en Manuel Delgado i la igualadina resident a Irlanda, Maria Àngels Trias.

Hi ha alguna novetat en el format de Festa Major d’engany?

Durant la Festa Major es farà un homenatge a Manel Caro en el Rrrrec Festival. També podem destacar l’Street Battle Show i l’Street Sessions Show, un esdeveniment únic enfocat en la cultura urbana amb artistes de renom i locals com Kay Slaps, Poncelam, Kosekami, Solo K.OS, Pokito Paranoiko i molts més. Amb activitats com l’exhibició de break dance, photocall, sortejos i més sorpreses que faran que durant nou hores seguides al Parc Central hi hagi música urbana.

També podem anunciar que el castell de focs es trasllada al camp de futbol de les Comes, on ja s’havia fet fa uns anys i s’habilitaran autobusos perquè tothom hi pugui accedir.

Els actes de la Collon@ada es traslladen, fins dijous, al pati del Museu. És la resposta a les queixes dels veïns?

Sí, creiem que no era adient que els veïns de la plaça Pius XII tinguessin tants dies seguits de soroll i vam creure que és el millor. A partir de divendres ja es faran els actes habituals a la plaça Pius XII.

Com es troba la relació entre les associacions i entitats i l’Ajuntament?

Penso que va ser Pedrolo qui va dir que la cultura es manté ferma i activa gràcies a la polèmica que porta i si no hi hagués aquesta mica de polèmica, que de fet són punts de vista diferents, potser no seria tan enriquidor tot plegat. I al final es fan gairebé tots els actes que es demanen i sempre intentem que hi hagi una entesa.

Sobre el fet que des de la FESTHI es reclama que el dia de Sant Bartomeu sigui festiu, pensem que si la majoria d’igualadins no ho demanen és perquè ja troben bé els tres dies festius seguits que té des de fa molts anys la Festa Major d’Igualada. Hem arribat però a l’entesa que el dia de Sant Bartomeu, el 24 d’agost, sempre s’escaigui dins la setmana llarga d’actes festamajoners. I és durant el Dia de Sant Bartomeu quan es fa la Pasacalle, el trasllat del Sant, les Dianes…

Amb els de la Coll@nada, també tenim l’entesa que malgrat que hagin decidit no rebre cap subvenció sí que se’ls ajuda en tots els temes d’espais, logística, tancaments…

Personalment penso que les aportacions que fan les entitats i associacions a la Festa Major de la ciutat han estat i són importants perquè els igualadins vulguin gaudir-la i tinguin ganes que arribin els dies de festa gran.

El periodista Quim Morales serà el pregoner d’aquest any. Per què ha estat ell l’escollit?

En primer lloc pel vincle que té amb Igualada i per l’altre perquè hem pensat que és una persona que aporta una frescor, un enginy… i serà un valor afegit a la nostra Festa Major. Ell s’estima molt Igualada, hi té vincles familiars -la seva família política- i coneix molt la ciutat. Serà un pregó dels de sempre, des de dalt del balcó de la casa gran i en acabar es farà una activitat de circ. Com a novetat d’aquest any també hem creat uns nous domassos, que ja des de mitjans de juliol es van posar a disposició de les famílies igualadines perquè els dies de la Festa Major llueixen a tots els balcons.

També tornen aquest any les Barraques al Rec. El format és el mateix del que ja es feia?

Sí, i ja des del 2018 ja vam aconseguir dotar de més espai perquè les barraques no estiguessin tan juntes i hi hagués més seguretat. S’hi farà el Tast al Rec, el Rrrrec Festival i l’Igualada Rock City. El dissabte 27, dins del Rrrrec Festival es fa una jornada d’homenatge a Manel Caro en el 10è aniversari de la seva mort. Manel Caro va ser un dels impulsors del barri del Rec i del Festival.

Com es preveu treballar tot el tema de seguretat pública per tenir una Festa Major lliure d’agressions?

Hi haurà més efectius de la Policia Local patrullant durant tots els dies de Festa Major; en els concerts, a més a més hi haurà seguretat contractada i també tornem a disposar dels Punts Liles en diversos espais i alguns d’itinerants.

Des de FESTHI es va demanar sortir dels espais de sempre i arribar a altres llocs de la ciutat, però veient el programa, es continuen fent els actes als llocs habituals.

La FESTHI ho va suggerir i ells mateixos són els primers en fer-ho, perquè les Dianes comencen en diversos punts de la ciutat.

Fora de la Festa Major, des de l’Ajuntament hem procurat també obrir actes a altres espais de la ciutat que no siguin el centre. La Trobada de Diables que es va fer a principis de juliol es va repartir pels diferents barris així com també el cicle de concerts Music On que ha tingut bona acollida.

L’Anòlia es va celebrar al Parc de l’Estació Vella, on ja s’havia celebrat anys enrere.

Ara bé, per la Festa major, hi ha actes que és molt difícil treure’ls del centre de la ciutat.

I per últim, quina valoració fas dels gairebé vuit anys en què has estat al capdavant de la regidoria de Cultura?

Ha estat i és una experiència molt enriquidora, he pogut conèixer les entitats igualadines, veure per dins tota l’organització de molts esdeveniments culturals i de l’Ajuntament, valorar la capacitat de treball que té la gent. Valoro molt l’oportunitat que he tingut de viure i conèixer, d’aprendre… He pogut participar de totes les manifestacions culturals que s’han fet a Igualada.

Ha estat molt emocionant tot el procés d’organització de la Capitalitat de la Cultura Catalana, i per mi, aquests vuit anys acabar-los amb aquesta fita és un premi especial.

L’equip humà amb el qual treballo és espectacular, i hem gaudit molt tots plegats.

Si s’esdevingués, t’agradaria continuar sent regidor de Cultura?

Mira, ara no vull pensar en això. D’aquí al maig de l’any que ve encara queda molta feina per fer: una trobada de bèsties al novembre, una trobada gegantera, la trobada dels Reis d’Igualada, la clausura de l’any de Capitalitat… Estem preparant ja concerts per a l’any que ve, el FineArt, els Reis… hi ha moltes coses per fer.

Per últim, vull desitjar que els igualadins, anoiencs i tots aquells que venen de fora es facin seva la Festa i la gaudeixin.