Per Maria López el trial de Camprodon i campiona estatal a Femení B

A la comarca del Ripollès concretament pel Noassar Park a la vora de la població de Camprodon es va disputar la darrera prova puntuable pel campionat estatal de trial en totes les seves diverses categories.

La pilot Maria López de Vilanova del Camí hi arribava com a clara favorita a la categoria Femenina B amb la Beta Trueba del Moto Club DSBTrial. I la Maria va fer bons els pronòstics guanyant el trial i proclamar-se brillant campiona estatal de la seva categoria.

A TR1 la màxima categoria, Àlex Canales de La Pobla de Claramunt es classificà setè, categoria en la que no hi participa l’anoienc Toni Bou per estar concentrat en els campionats mundials a l’aire lliure i sota sostre.

Pel que fa als pilots del Moto Club Scan Piera, com sempre aconseguiren unes bones classificacions. Així a la categoria TR2, David Fabian -Beta- fou 6è i Marc Piquer -GasGas- 9è.

A Junior, Arnau Maura -Beta Trueba- tercer, Jaume Gost -TRRS- 11è i Bernat Vendrell -TRRS- 13è. A Cadet, Genís Forns -GasGas- 5è. A la categoria Juvenil A, Otger Marí -TRRS- segon i Nico Rodríguez -TRRS- 7è. A Juvenil B, Lluc Gómez -Beta Trueba- 15è i Pau Rafecas -TRRS- 16è.