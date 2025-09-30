El Parlament de Catalunya atorga a la medalla d’or a títol pòstum a Enric Morist

El Parlament atorgarà a títol pòstum la medalla d’or als activistes socials Enric Morist, nascut a Igualada i veí de Vilanova del Camí – que va morir el passat mes de maig -, i a Josep Gassó de forma excepcional, en una edició en què la medalla d’or la rebran la Federació d’Ateneus de Catalunya i Karina Gibert, doctora en informàtica i experta en intel·ligència artificial. El lliurament de les medalles es farà el 29 d’octubre en un acte institucional al Parlament.
En la presentació, el president del Parlament, Josep Rull ha explicat els motius de la Mesa per atorgar la medalla a Enric Morist, que va ser president de la Taula del Tercer Sector Social, coordinador de Creu Roja Catalunya i director general de la Fundació Ajuda i Esperança: “pel seu compromís amb els millors valors de la integració, per la seva lluita contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats i per la seva defensa dels drets humans, la dignitat i les oportunitats per a tothom”.