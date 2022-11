Osteoporosi, l’epidèmia silenciosa: com podem prevenir-la?

L’osteoporosi és una malaltia esquelètica que produeix una disminució de la massa òssia. Els ossos es tornen més porosos i perden densitat: són més fràgils, resisteixen pitjor els cops i es trenquen amb més facilitat. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va batejar l’osteoporosi com l’epidèmia silenciosa del segle XXI, ja que no produeix símptomes i es va desenvolupant fins que la pèrdua d’os és tan important com perquè es fracturi, causant les anomenades fractures per fragilitat òssia (canell, húmer, vèrtebra, maluc, pelvis, etc.), la cara més visible, dolorosa i invalidant de l’osteoporosi.

A Espanya hi ha aproximadament unes 300.000 fractures per fragilitat òssia a l’any i, amb l’envelliment de la població, es preveu que augmentin un 40% d’aquí a l’any 2030. Actualment, dos milions de dones pateixen osteoporosi amb una prevalença del 25% en la població menopàusica i s’estima que 1 de cada 3 dones i 1 de cada 5 homes majors de 50 anys patirà una fractura per fragilitat òssia.

Malgrat existeix una pèrdua natural de massa òssia associada al propi envelliment, hi ha hàbits de vida que poden ajudar a millorar la qualitat de l’os i que poden servir per prevenir les fractures per fragilitat. Seguir una dieta rica en calci, amb el consum de fruita, verdura, làctics, llegum, peix i marisc; fer exercici físic, preferentment de baix impacte, com caminar, nadar o anar en bicicleta; evitar el consum de tòxics com el tabac i l’alcohol; o prendre el sol 5 o 10 minuts al dia (ja que la vitamina D permet la fixació del calci), són alguns dels hàbits recomanats.

En aquest context, a la comarca de l’Anoia va néixer, ja fa més d’una dècada, una iniciativa pionera i referent a nivell Estatal: la FLS (Fracture Liaison Service) Anoia, coneguda com la Unitat de Fractura Osteoporòtica de l’Anoia, que conformen el Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), la Fundació Sanitària Sant Josep (FSSJ) i el Servei d’Atenció Primària de l’Anoia de l’ICS Catalunya Central. La FLS Anoia atén els pacients creant una estructura capaç de garantir la continuïtat assistencial, integrant diferents nivells d’assistència com són l’Atenció Hospitalària, l’Atenció Intermèdia i l’Atenció Primària, i amb la intervenció de diferents especialistes; infermeria, gestió, fisioteràpia i teràpia ocupacional, farmàcia, odontologia i d’altres professions de diferents àmbits assistencials. L’atenció al pacient des d’un enfocament integral busca donar resposta a l’osteoporosi, però també a les caigudes, que són causants de les fractures majors, amb l’Escola de Prevenció de Fractures i Caigudes. L’Anoia és l’àrea de Catalunya que més fractures ha evitat, gràcies al model d’atenció de la FLS Anoia, en que es capta a les persones amb fractura, se’ls estudia l’osteoporosi i el risc de caiguda, se’ls tracta i se’ls fa un seguiment al llarg del temps.

Al llarg de la seva trajectòria, la FLS Anoia ha rebut diversos reconeixements que l’avalen com una unitat capdavantera, destacant el Premi Best In Class que concedeix Gaceta Mèdica i la Càtedra d’Innovació i Gestió Sanitària de la Universitat Rey Juan Carlos, que han rebut de manera consecutiva durant tres anys consecutius (2019, 2020 i 2021). Recentment, ha estat guardonada amb la prestigiosa Beca FEIOMM-UCB-AMGEN que concedeix la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM).

Durant la pandèmia de la Covid-19, la FLS Anoia es va adaptar a les circumstàncies, aprofitant el potencial de la telemedicina i l’aproximació dels equips d’atenció primària a tota la població, amb l’objectiu de no deixar cap pacient enrere.