La recollida selectiva ha de ser millor

L’Anoia ha fet un pas endavant significatiu en la recollida selectiva. Les dades publicades recentment confirmen una tendència positiva que ens convida a l’optimisme. Hem superat la mitjana catalana, assolint un 47,1% de residus recollits “com cal”. Aquest èxit no és fruit de la casualitat, sinó del compromís i l’esforç col·lectiu dels anoiencs, dels ajuntaments i les empreses de gestió de residus. Les dades demostren que, amb consciència i voluntat, podem fer una Anoia més neta i sostenible. Encara hi ha, però, molt camí a recórrer.
De moment, les xifres ens situen en una bona posició per afrontar els reptes futurs, especialment aquells que ens marca la Unió Europea. La nova normativa serà més exigent i ens obligarà a fer un salt qualitatiu. Aquest creixement positiu és un bon presagi, però no ens podem quedar aquí.
No podem oblidar que l’objectiu final és assolir el 60% el 2030, una meta ambiciosa però absolutament necessària per protegir el nostre entorn. Hi ha municipis, com Cabrera d’Anoia, Òdena o Santa Margarida de Montbui, que presenten unes xifres realment preocupants. Han de pressionar molt per millorar, amb l’ombra d’importants sancions en forma de recàrrecs que, per llei, recaurien en els ciutadans. La gestió dels residus, diu la UE, ha de finançar-se al 100% amb les taxes municipals que abonen els ciutadans. Tal qual. D’aquí que pugin les taxes abans “subvencionades” pels ajuntaments de forma important, es vulguin optimitzar els processos i implicar encara més la ciutadania, tal i com ja es fa en el sistema “porta a porta” des de fa anys en bona part de la comarca, amb resultats extraordinaris.
Efectivament, és fonamental que les administracions continuïn liderant el canvi, amb la implementació de models de recollida més eficients, com el “porta a porta”, o els contenidors amb xip, que s’apliquen ara a Piera i a patir de l’any vinent a Igualada, Vilanova i Montbui. També és clau la sensibilització i l’educació ambiental. Hem de fer entendre a tothom que el reciclatge no és només una obligació, sinó un acte de responsabilitat.