Els MASC, o un nou pas obligatori abans de demandar

A principis d’any es va publicar al BOE la Llei Orgànica 1/2025, de 2 de gener, de mesures en matèria d’eficiència del Servei Públic de Justícia (“LO 1/2025”), que ha operat una reforma important al sistema judicial.

Segurament, la novetat més rellevant, vigent a partir del proper 3 d’abril de 2025, té a veure amb els anomenats mitjans adequats de solució de controvèrsies alternatius a la jurisdicció (“MASC”), que, a la pràctica, impliquen afegir un pas previ obligatori abans d’interposar una demanda en la majoria d’assumptes civils i mercantils.

Què són els MASC?

La llei els defineix com a qualsevol tipus d’activitat negociadora a la qual les parts d’un conflicte acudeixen de bona fe per trobar una solució extrajudicial, ja sigui per elles mateixes o amb la intervenció d’un tercer.

A través dels MASC, les parts poden disposar lliurement dels seus drets i interessos -sempre que l’acord no sigui contrari a la llei, la bona fe o l’ordre públic-, i poden acabar obligant-se a elevar l’acord a públic davant de Notari o a homologar-lo judicialment.

Aquestes “activitats negociadores” inclouen la mediació, la negociació directa o a través de lletrats, o qualsevol altra activitat que una llei tipifiqui com a MASC.

De fet, la mateixa LO 1/2025 regula els següents MASC: (I) la conciliació privada; (II) la formulació d’una oferta vinculant confidencial per resoldre el conflicte; (III) l’emissió d’una opinió de persona experta independent respecte de la matèria objecte de conflicte; i (IV) un procés de “dret col·laboratiu”, entès com un procés negociador en el qual els advocats que hi hagin intervingut renuncien a representar els seus clients en judici en cas de no aconseguir una solució a la controvèrsia.

Què implica, a la pràctica, la introducció dels MASC?

Els MASC es configuren com un “requisit de procedibilitat”. Això significa que, amb caràcter general, en assumptes civils i mercantils només s’admetran les demandes si les parts han passat prèviament per un MASC legalment admès.

Serà obligatori formular la demanda en el termini d’un any des de l’intent de negociació

Si la sol·licitud inicial de negociació no té resposta o el MASC finalitza sense acord, s’haurà de formular la demanda dins del termini d’un any des de la data de recepció d’aquella soŀlicitud o, si escau, des de la data de finalització del MASC sense acord.

No són obligatoris en tots els casos

No serà necessari acudir a un MASC en alguns processos especials, com ara els de tutela judicial civil de drets fonamentals, de filiació, paternitat i maternitat, o de menors i persones amb discapacitat; tampoc quan es vulgui interposar una demanda executiva, sol·licitar mesures cautelars prèvies a la demanda o diligències preliminars, entre d’altres.

Altres qüestions

Més enllà del que hem vist, es preveuen normes per protegir la confidencialitat dels MASC i la documentació utilitzada en aquests (excepte la informació relativa a si les parts van acudir o no al MASC), i s’estableixen normes específiques en matèria de costes que pretenen incentivar un ús eficaç dels MASC.